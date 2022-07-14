دعوات فى روسيا لـ الانسحاب من «الصحة العالمية»

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الحزب سيرجى مالينكوفيتش لوكالة "سبوتنيك"الروسية: "ستفقد منظمة الصحة العالمية سلطتها الأخيرة فى العالم إذا اعترفت بما يسمى "الجنس الثالث".
وأضاف: "نعتقد أنه إذا ارتكبت منظمة الصحة العالمية هذا الخطأ الفادح، فإن على روسيا، كدولة ذات قيم تقليدية، أن تترك منظمة الصحة العالمية وأن تنشئ منظمة أخرى تحت رعايتها تتعامل مع صحة سكان الكوكب".
جدير بالذكر، أنه فى وقت سابق، أفادت عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة أصدرت منهجية جديدة، يترتب على ذلك أن جنس الشخص لا يقتصر على الذكور والإناث.
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