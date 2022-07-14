زيلينسكى يتوعد كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أضاف زلينسكى فى كلمة مصورة له، أنه لن يعلق على هذا الخبر.

وأعلنت أوكرانيا، الأربعاء، من خلال وزارة خارجيتها، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، فى إطار ردها على اعتراف بيونج يانج باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وهو ما اعتبرته كييف محاولة تقويض لسيادة ووحدة الأراضى الأوكرانية.

وكان قد أعلن الانفصاليون الموالون لـ روسيا فى شرق أوكرانيا الأربعاء اعتراف كوريا الشمالية بجمهوريتى دونيتسك ولوهانسك، على غرار سوريا التى اعترفت بهم الشهر الماضى، وذلك فضلا عن روسيا نفسها التى اعترفت باستقلال الكيانين قبيل بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا.