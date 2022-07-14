تعرف على سعر تذكرة الحيوانات في جده وأوقات العمل، وذلك لكل من يرغب بحضور فعاليات جدة جنغل المثيرة والمشوقة، عش التجربة مع أطفالك وغامر مع عائلتك وأصدقائك في أجواء السفاري المميزة، حيث بدأت فعاليات موسم جدة وخاصةً في منتزه جده جنغل في شهر مايو الماضي، وبدأ توافد المواطنين السعوديين للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية التشويقية، والتي تغطي مساحة 600 متر، وتضم العديد من أنواع وفصائل الحيوانات البرية المختلفة والطيور بأشكالها وأنواعها، ولذلك فلا حاجة للسفر إلى الخارج للإستمتاع بأجواء السفاري والتفاعل مع الطبيعة والحيوانات البرية، وفيما يلي سعر تذكرة الحيوانات في جده وأوقات العمل وطريقة حجز التذاكر للفرد والمجموعات.

جده جنغل

أطلقت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية جده جنغل ضمن فعاليات موسم جده في شهر مايو 2022 الماضي، ووفرت أجواء سفاري مميزة وعائلية ترفيهية للمزيد من المرح، وجاء ضلك ضمن حملة الترفيه “أيامنا الحلوة”، وقد زاد الإقبال على منتزه جدة جنغل باعتبارها حديقة الحيوانات الأكبر في السعودية، بحيث تبلغ مساحتها 600 متر، وتضم أكثر من ألف فصيلة من الحيوانات البرية، وذلك إلى جانب مائتين نوع من الطيور متعددة الأشكال والألوان، كما تضم بعض الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور، وأصبحت من أهم معالم الجذب السياحي في مدينة جدة.

أوقات العمل في حديقة الحيوانات في جده

بدأت أجواء السفاري والمغامرات بحديقة جدة جنغل، والتي تستقبل يوميًا حوالي 5000 زائر بحيث توفر العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي تناسب الرحلات والنزهالات العائلية وذلك للسكان القاطنين بمدينة جدة ولجميع سكان مناطق المملكة المختلفة، وتبدأ العمل في الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر الأجواء والمغامرات حتى الساعة التاسعة مساءً، وهي المكان الأنسب للإستمتاع بطبيعة الحياة البرية في نطاق آمن، للحفاظ على سلامة المواطنين.

سعر تذكرة الحيوانات في جده

يتحدد سعر تذكرة الحيوانات في جده جنغل من خلال تحديد الفئة العمرية والأنشطة التي يرغب الزائر بممارستها داخل المنتزه، ويتم حجز التذاكر من خلال الدخول على موقع موسم جدة الإلكتروني الرسمي، والذي يوفر للزائرين الفرصة للتعرف على الأماكن المتاح حجزها اتباعًا للإجراءات الإحترازية التي تحرص عليها حكومة المملكة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وإليكم أسعار فئات التذاكر المختلفة.