نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحرس الوطني السعودية| موعد فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية القبول في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية السعودية يشترط أن تتوفر الشروط التالية: ألا يقل المعدل التراكمي عن نسبة 80%، ويجب ألا تقل درجة الاختبارات الخاصة بالقدرات عن 60 من اختبارات القدرات والتحصيلي.

يجب أن يكون المتقدم باجتياز الاختبار التحريري.

وأن يكون قد اجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح.

على أن يتم اجتياز اختبار اللياقة البدنية.

وأن يكون حسن السير والسمعة.

إلى جانب هذا يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبارات كفايات الحرس الوطني. خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

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