“5 إجازات طويلة” وزارة التعليم السعودية تعتمد التقويم الدراسى الجديد 1444 بعد التعديلات الاخيرة به

التقويم الدراسي 1444 هناك رغبة حقيقة بين المواطنين والمقيمين في المملكة في معرفة التقويم الدراسي الجديد 1444 وذلك بعد تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول ضمن خطة وزارة التعليم القاضية بتطوير التعليم السعودي وتطوير أنظمة وتحسين المهارات الخاصة بطلابها من أجل ملائمة سوق العمل السعودي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 والتي تعمل من خلالها وزارة التعليم السعودية من أجل تطوير العملية التعليمية فى المملكة العربية السعودية وتطوير المناهج وتحسينها واستخدام أحدث التقنيات في العملية التعليمية

التقويم الدراسي 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

ومن الجدير بالإشارة إلى أن وزارة التعليم في المملكة أعلنت أن موعد بدء الدراسة في كافة مدارس المملكة وجامعتها سوف يكون مع بداية اليوم الأول من شهر صفر 1444 ولمدة 39 أصبح وسوف يتضمن التقويم ما يصل إلى 56 يوم عطلة دراسية وينتهى التقويم والدراسة يوم 4 من ذي الحجة 1444 على 3 فصول كل فصل 13 أسبوع حيث أوضحت الوزارة إلى أن هناك أكثر من 10 عطلات متنوعة ضمن التقويم من بينها خمس عطلات طويلة بجانب عيد الفطر ويوم التأسيس واليوم الوطني السعودي على أن يكون تقسيم الفصول الدراسية كتالي :-

الفصل الأول يبدأ من يوم 1 صفر المقبل حتى يوم 30 ربيع ثاني 1444

الفصل الثاني يبدأ 10 جمادي أول حتى 10 شعبان المقبل 1444

الفصل الثالث يبدأ من 20 شعبان المقبل حتى يوم 4 ذي الحجة 1444

التقويم الدراسي 1444 للمدارس الأجنبية والجامعات الأهلية

أوضحت الوزارة في البيان الأخير لها كافة التفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي 1444 وذلك لمختلف المدارس العاملة في المملكة العربية السعودية سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس خاصة بجانب كافة الأنظمة الخاصة بالجامعات في المملكة العربية السعودية حيث أوضحت الوزارة إلى أن موعد بدء الدراسة سوف يكون يوم 1 صفر 1444 والذي يوافق يوم 28 أغسطس 2022 حيث أوضحت الوزارة إلى أن الفصل الدراسة سوف تكون 6 أشهر وتنتهي يوم 12 جمادى ثاني بالنسبة للفصل الأول على أن يبدأ الفصل الثاني يوم 15 يناير 2022 وينتهي يوم 8 يونيو 2022 وتعمل دائما وزارة التعليم على تسهيل كافة الأمور الخاصة بالعملية التعليمية للطلاب والمعلمين من خلال تطبيقاتها الخاصة كتطبيق نظام نور الإلكتروني وتطبيق نظام فارس.

التقويم الدراسي 1444 للمدارس

ومن الجدير بالإشارة أنه وفقا لما هو معلن في التقويم الدراسي الجديد كما أوضحنا في السابق أن عودة الطلاب سوف تكون مع بداية شهر صفر 1444 وبذلك يكون قد حصل الطلاب على عطلة لمدة شهرين كاملين على أن يكون عودة كافة الموظفين من منتسبي وزارة التعليم السعودية والإداريين في مكاتبهم قبل موعد دخول العام الدراسي بأسبوع كامل من أجل ترتيب الأعمال الخاصة بهم.