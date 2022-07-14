الاستعلام عن تأشيرة، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل، وهي أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تمكن المستفيد من الاستعلام عن كافة الطلبات التي قد سبق تقديمها للوزارة، والاستعلام عن جميع التأشيرات الصادرة منها، ويتم الاستعلام عن طريق إدخال بعض المعايير الخاصة بالبحث الذي تدعم الخصوصية لجميع المستفيدين داخل منصة الوزارة، وتسهل هذه الخدمة علي كل مواطن الاستعلام عن الخدمة دون الذهاب لمقرات عمل الوزارة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل.

الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل

يتوفر الاستعلام إلكترونيا لجميع المستفيدين في المملكة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، علي أن يتم الاستعلام بتنفيذ هذه الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية/ وزارة العمل.

النقر للدخول لبوابة برنامج العمال المنزلية “منصة مساند”.

الدخول إلى المنصة عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار تبويب (الخدمات الإلكترونية) بأعلي قائمة خدمات الموقع.

اختيار خدمة (الاستعلام عن حالة طلب التأشيرة) من القائمة الخاصة بخدمات التأشيرات.

تطلب المنصة إدخال بعض البيانات التي تخص صاحب الطلب.

إدخال رقم الطلب في المكان المخصص لذلك ثم اختيار تبويب “بحث”.

تقوم المنصة بعرض التفاصيل الخاصة بالحصول على حالة طلب التأشيرة.

منصة مساند تسجيل دخول

يتوفر الاستفادة من منصة مساند الذي تعد أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي منصة إلكترونية تعمل علي استقدام العمالة المنزلية بشكل كامل، وتهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية وحفظ حقوق كافة الأطراف، بالإضافة إلى الاستعلام عن حالة التأشيرة التي يتم التقديم عليها، ويتم تسجيل دخول منصة مساند بهذه الخطوات: