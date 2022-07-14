نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح التسجيل فى الكليات العسكرية السعودية لخريجي الثانوية وماهى شروط القبول والمستندات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت لجنة القبول المركزي الخاصة بالكليات العسكرية تفعيل منصة التقديم المخصصة للتقديم بالكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية وذلك وفقا للشروط المخصصة للقبول في العام الدراسي الجديد 1443- 1444 وذلك لكافة طلاب وخريجي الثانوية العامة وذلك بعد اجتياز كافة الاختبارات والشروط الواردة في هذا الصدد وفى هذا الموضوع سوف نعمل على توضيح كافة الأمور الخاصة بعملية التقديم بشكل تفصيلي بإذن الله من خلال صفحات موقعنا .

متى يكون موعد التسجيل فى الكليات العسكرية السعودية

ومن الجدير بالإشارة إلى أن عملية التسجيل سوف تكون بداية من يوم 15 ذي الحجة 1444 وذلك من خلال رابط المنصة الرسمية المخصص للتقديم كما جاء في البيان الرسمي لوزارة الدفاع السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.