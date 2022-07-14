سيارات بأسعار رخيصة للبيع في السعودية مستعملة وبحالة جيدة

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تم الإعلان مؤخرا عن تواجد سيارات من ماركة تويوتا وهيونداي مستعملة للبيع في أسواق السيارات داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم بأسعار مخفضة لا مثيل لها كما يوجد أنظمة متعددة للتقسيط وتتميز ماركات سيارات تويوتا وهيونداي بقوة الهيكل والمحرك والتي تتناسب في مواصفاتها وسعرها مع الأسرة السعودية. سيارة تويوتا كامري موديل 2011 مستعملة متوفر للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2011 مستعملة في مدينة الدمام.

السيارة تويوتا كامري متوفرة باللون الأبيض.

تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كامري 13800 كيلو متر.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري 13000 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على السيارة عن طريق نظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري مزودة بفرش جلد وفتحة سقف ونوافذ كهربائية خلفية وزجاج فاميه.

السيارة بها نظام توزيع قوة الفرامل ووسائد هوائية جانبية وحساسات.

السيارة بها مبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات وراديو كاسيت.

للحصول على السيارة تويوتا كامري يرجي الإتصال على الرقم 0595147515. سيارة هيونداي أكسنت موديل 2014 مستعملة للبيع متاح سيارة هيونداي أكسنت موديل 2014 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 22000 ريال سعودي.

كما متوفر اللون الخارجي للسيارة هيونداي أكسنت أسود.

تأتي السيارة هيونداي أكسنت بهيكل من السيدان.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 190000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي أكسنت مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بكافة وسائل الراحة والأمان وبحالة جيدة وخالية من أي عيوب وخدوش أو صدمات.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت يرجى الإتصال على 0547999702. للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2012 مستعملة يوجد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2012 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تأتي السيارة هيونداي إلنترا بهيكل من السيدان.

السيارة هيونداي إلنترا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد الممشى للسيارة هيونداي إلنترا 210000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي للسيارة هيونداي إلنترا أبيض.

السيارة هيونداي إلنترا ممتازة في الإستخدام والماكينة وقير بحالة ممتازة.

للحصول على السيارة هيونداي إلنترا يرجى التواصل مع البائع عن طريق الواتس أب على الرقم 00966502561513. عمر شويل - جدة سيارات بأسعار رخيصة للبيع في السعودية مستعملة وبحالة جيدة - ثقفني

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