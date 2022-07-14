نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات جديدة.. تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة، الذي يبحث عنه الملايين في المملكة العربية السعودية الذين لم ينزل لهم الدعم الشهري الذي تم إيداعه يوم العاشر من الشهر الجاري، وكشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات الجديدة لتسجيل الإعتراض على الدفعة الجديدة لبرنامج دعم حساب المواطن، والذي أكد فيها البرنامج أن المدة الزمنية المحددة لتقديم طلب الإعتراض هي مرور ثلاث شهور بعد إيداع الدعم، لذا نوضح لكم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني الخطوات اللازمة لتقديم طلب الإعتراض، وأسباب عدم قبول طلب الإعتراض، والمستحقين من الدعم.

طريقة تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات الجديدة لتقديم طلب الإعتراض والتي جاءت كالتالي:



الدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن ca.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على القائمة الرئيسية واختيار الدفعات.

النقر على الدفعة الجديدة التي تم رفضها.

الضغط على”تقديم شكوي”.

القيام بتسجيل الشكوي وإضافة أسباب الإعتراض.

الضغط على كلمة”تقديم”.

بعد الانتهاء من تقديم الشكوي تتم المراجعة خلال الفترة التالية، وإبلاغكم بأحقية الحصول على الدعم أن ثبت ذلك.

يقوم برنامج حساب المواطن باستقبال شكوي المواطنين السعوديين الذين تقدموا بطلب اعتراض بعد إيداع الدفعة الجديدة مباشرةً، ويقوم البرنامج بفحص الشكاوي المقدمة من المواطنين وفى حالة ثبوت أحقية المتقدمين على الدعم المالي للدفعة الذي تقدم بطلب الإعتراض عليها، يتم الصرف لهم من جديد بأثر رجعي.

أسباب عدم قبول طلب الإعتراض على الدفعة الجديدة

أوضح برنامج حساب المواطن عن الأسباب التي تتسبب في رفض طلب الإعتراض من قبل المواطنين، والتي جاءت في مقدمتها أن يكون المتقدم قام بإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة، أو أن الطلبات المقدمة غير كافية بالاجراءات الذي حددها برنامج حساب المواطن، لذا شدد برنامج حساب المواطن على كافة المواطنين الذين لم يحصلوا على دعم الدفعة الجديدة، أو انخفض الدعم المخصص لهم، الراغبين في تقديم طلبات اعتراض بضرورة التأكد من كافة البيانات والمعلومات المسجلة بطريقة صحيحة.

نصح برنامج حساب المواطن المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن استخدام حاسبة الدعم للتعرف على مقدار المبلغ المالي المستحق لكل دفعة جديدة قبل الشروع في التقدم بطلب شكوي اعتراض على قيمة الدعم، كما نصح أيضاً المستفيدين بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم لضمان عدم حدوث أي عراقيل في صرف قيمة الدعم النقدي الذي يصرف كل شهر ميلادي.

شروط الحصول على الدعم المالي من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عن المعايير والضوابط التي يصرف لهم الدعم وكان من بين هذه المعايير والضوابط الجنسية للرجال والذي يجب أن تكون سعودية، إضافة على ذلك أن يكون المواطن من الفئات المحدودة الدخل الشهري، ولزوم أن يكون المستفيد متواجد بالسعودية غير متواجد بالسجون أو دور الإيواء، كما يجب أيضاً أن يكون المستفيد فترة تركه للمملكة لا تتجاوز 3 أشهر في العام.

ونذكركم برابط التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بفتح باب التقديم من جديد، لحصول من ينطبق عليهم شروط حساب المواطن.

المستحقين من دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة

كشف برنامج حساب المواطن عن المستحقين من دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة المنطلق عليهم شروط دعم حساب المواطن والذين تجاوز 78% من المسجلين، حيث بلغ متوسط دخل رب الأسرة 1046 ريال سعودي الذين تجاوزوا 2 مليون رب أسرة، فيما تجاوز أعداد التابعين الحاصلين على الدعم 8.3 ريال سعودي، ونذكركم برابط رقم حساب المواطن الجديد.

وصلنا لختام شرح خطوات جديدة فى تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطن.