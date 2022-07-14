أسباب عدم قبول طلب اعتراض حساب المواطن وطريقة قبول الطلب

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عمر شويل - جدة أسباب عدم قبول طلب اعتراض حساب المواطن، من أكثر ما يتم التساؤل عنه من قبل المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن وخاصة عبر التدوينات القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور انتهاء إيداع الدفعة الجديدة، فنجد الكثيرون ممن يتقدمون بطلب اعتراض على الدعم النقدي المقدم من حساب المواطن وبعد ذلك يتم رفض طلب الاعتراض، لذا أوضح برنامج حساب المواطن عن أهم الأسباب التي تتسبب في رفض طلب الاعتراض، والذي نوضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، كما نوضح إليكم الإجراءات اللازمة لضمان قبول طلب الاعتراض.

أسباب عدم قبول طلب اعتراض حساب المواطن

نوه برنامج حساب المواطن عن الإجراءات التي تتسبب في رفض طلب الاعتراض على دعم برنامج حساب المواطن وتأتي في مقدمة هذه الأسباب هي تسجيل المتقدم لطلب الاعتراض بيانات غير حقيقية أو بها أخطاء، كما أوضح البرنامج أن من ثاني الأمور التي لا يتم قبول طلب الاعتراض هو أن يكون قيمة الدعم المقدم للمستفيد تكون صحيح وصرف كما هو، لذا أكد البرنامج بضرورة استخدام حاسبة الدعم الخاصة بحساب المواطن من خلال إضافة المعلومات والبيانات المطلوبة مثل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والتأكد من قيمة الاستحقاق قبل التقدم بطلب الاعتراض، وفي حالة استخدام حاسبة الدعم والتأكد من المبلغ النقدي وتوافقه مع المبلغ النقدي الذي تم الحصول عليه في هذه الحالة لا داعى لتقديم طلب الاعتراض، أما في حالة التغير في نتيجة حاسبة الدعم والمبلغ الذي تم صرفه فيجب عليك إتباع خطوات تقديم طلب اعتراض.

ونذكركم ببدأ إستقبال طلبات الإعتراض على قيمة المبالغ المالية الخاصة بالدفعة الماضية دفعة حساب المواطن 56 من خلال بوابة حساب المواطن، وفقا إلى أحدث التعديلات الجديدة في عملية الإعتراض.

قبول طلب اعتراض حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عن الإجراءات المتبعة وفق قبول طلب الاعتراض، حيث يقوم البرنامج بإعادة دراسة الأهلية مجدداً ومدي أحقية المستفيد من عدم في التغير في قيمة الدعم، وفى حالة ثبوت وجود أحقيته في زيادة الدعم النقدي أو قبول شكوي المتقدم، يتم النظر من جديد في إعادة صرف المبالغ المالية المستحقة له من جديد بأثر رجعي خاصة للدفعة الجديدة التي تم صرفها من خلال رابط التسجيل في حساب المواطن.

رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

يتمكن كل من يشعر بأحقية حصوله على الدعم بقيمة معينه أو من حرم من إيداع الدعم النقدي في حسابه أو من يرغب في تقديم شكوي معينه في حساب المواطن التقديم عبر الرابط التالي ca.gov.sa رابط حساب المواطن 1444 ، بعد الدخول على الرابط السابق يستلزم منك تسجيل كلمة المرور والدخول والتوجه إلى الدفعات التي تريد تقديم طلب اعتراض عليها وتقديم الشكوي والأسباب، وذلك خلال مدة لا تتعدي 3 أشهر بعد إيداع الدعم.

شروط دعم حساب المواطن

اهم شروط حساب المواطن هي الجنسية، التي يجب أن تكون سعودية، وكذلك الإقامة الدائمة في المملكة العربية، وان تكون مستندات المتقدم جميعها صحيحة، حيث يصرف دعم حساب المواطن إلى المستفيد من خلال بعض المعايير الهامة مثل عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين بالإضافة إلي إجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة، ونذكركم برابط رقم حساب المواطن.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح أهم أسباب عدم قبول طلب اعتراض حساب المواطن وطريقة قبول طلب الإعتراض.