سلطان عمان يصل إلى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، سيلتقى سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال زيارته برئيس ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار أولاف شولتس.

وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يعقد هيثم بن طارق مع أولاف شولتس المستشار الألمانى مباحثات من أجل تعيز علاقات التعاون بين البلدين وتعظيم المنافع الإيجابية المشتركة خاصة فى المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والتكنولوجية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن هيبيستريت، قال، بوم الجمعة الماضى، إن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سيستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد فى مقر المستشارية الاتحادية يوم الخميس المقبل الساعة 12:00 ظهرا.

وأضاف المتحدث فى بيان، أن الجانبين سيبحثان التعاون الثنائى فى قطاعى الاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، فضلا عن القضايا الدولية محل البحث ذات الاهتمام المشترك.