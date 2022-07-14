نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور ايفون 14 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد صدور ايفون 14 في السعودية، حيث تعتبر هواتف آيفون من إنتاج إحدى الشركات المصنعة للهواتف الذكية وهي شركة آيفون، وتتمتع هواتف آيفون بصفة عامة بالقيام بعدة وظائف نظرا لوجود مشغل ملفات الوسائط المتعددة، كاميرا رقمية، كما قامت الشركة بتقديم أجهزة إنترنت لوحية، وكانت أول إصداراتها من الجهاز اللوحي عام 2007 في معرض الماك ورلد الذي أقيم في سان فرانسيسكو، وقد تم عرض نسخ متعددة مساحة 4 جيجابايت، 8 جيجابايت، 16 جيجا بايت، 32 جيجا بايت، و استطاعت الشركة بيع 4 مليون جهاز على عكس التوقعات التي أفادت ببيع 3 مليون جهاز.

موعد صدور ايفون 14

اشتهرت شركة آبل باصداراتها الرائعة والمختلفة التي تحظى على إعجاب المستخدمين من جميع الفئات نظرا لعرض أنواع مختلفة من الهواتف بمساحات متنوعة، لذا ينتظر هؤلاء المستخدمين موعد نزول ايفون 14 الذي يتوقع الجميع أن يحتوي على مواصفات هائلة تناسب كافة الأفراد، أما عن موعد صدور الهاتف في الأسواق فإنه من المتوقع نزوله الأسواق خلال سبتمبر القادم، أما عن الجديد في الهاتف فإن الهاتف مزود بفتحة ثقب دائرية للكاميرا، وأخرى صغيرة، بالإضافة إلى وجود ميزة معرفة الوجه التقليدي وهذه الميزة لفئة آيفون برو فقط.

تسريبات بشأن آيفون 14

تشير بعض التوقعات والتسريبات بشأن آيفون 14 أن نتوءات الكاميرا ستكون أكثر سمكا، وتوجد خيارات متنوعة من الألوان ( أبيض، أسود، أحمر، أخضر، أزرق، ذهبي، بينما ذاكرة الهاتف الداخلية تتراوح ما بين 64 جيجا بايت حتى 265 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 4 جيجابايت، كما تتطلع الشركة إلى عدم إصدار حجم ميني مرة أخرى في إصداراتها، وذلك لانخفاض شعبيته بين المستخدمين، بينما ستقوم بإصدار أحجام أخرى 6.1 بوصة، 6.7 بوصة، والجديد في إصدارات الشركة توفر اللون الأرجواني، وشاشة مضيئة دائما.

سعر ايفون 14 المتوقع في الأسواق

ومن الجدير بالذكر أن سعر الهاتف سيبدأ من 1025 دولار أمريكي في الدول الأجنبية، أما في مصر سيكون سعر الهاتف 19206.04 جنيه مصري، وذلك على حسب كل إصدار من الإصدارات الموجودة في الأسواق، بينما سيكون سعر ايفون 14 في السعودية حوالي 5100 ريال سعودي.