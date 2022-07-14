نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كم الراتب” .. كيفية حساب راتب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد حساب راتب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة من الأمور الهامة والتي تشغل حيز كبير من تفكير عدد من الموظفين، في القطاع المدني والعسكري السعودي وخاصة من اقترب عمرهم سن التقاعد، لمعرفة قيمة الراتب الشهري المقرر الحصول عليه بعد انتهاء مدة عمله في مؤسسات الدولة، كذلك أيضا يحصل العامل في الدولة على مكافأة نهاية خدمة، وهي مبلغ مالي مجمع يتم استقطاعه شهريا من الراتب خلال مدة العمل، يحصل عليه الموظف فور انقضاء سن التقاعد والذي يكون بمثابة شكر وتقدير عن سنوات العمل التي أفناها في خدمة القطاع المنتمي له، فيما يلي نوضح تفاصيل كيفية حساب راتب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية 1444

حساب راتب التقاعد للموظفين في السعودية 1444

تتم عملية حساب قيمة مرتب التقاعد من خلال هذا البرنامج البسيط، والذي عبارة عن آلة حاسبة تزودها بعدة معلومات عن الموظف، تنتج قيمة تقريبا لقيمة راتب التقاعد، وأهم هذه المعلومات في قيمة الراتب الشهري ودرجة العمل والفترة الكلية التي قضاها الموظف في العمل.

طريقة حساب راتب التقاعد في السعودية

المعاش هو الراتب الذي يحصل عليه موظف الدولة بعد وصوله إلى سن 60 عام، وهو سن التقاعد الرسمي في كل المؤسسات بجميع بلدان العالم، ويستثنى من ذلك عدد من الجهات سن التقاعد فيها 65 عام، حتى يصبح قادر على توفير احتياجات الحياة بعد انتهاء مدة العمل، وهناك عدة نقاط من شأنها تحديد قيمة المعاش الشهري بعد التقاعد، على النحو التالي:

حيث يتم الاعتماد على البرامج الإلكترونية في حساب قيمة راتب التقاعد، بناءً على النسبة التراكمية والتي تكون من 2% إلى 2.5%.

يوضع في الاعتبار مدة العمل والعمر حيث يجب أن يتخطى راتب التقاعد 80% من الراتب الشهري أثناء مدة العمل قبل التقاعد.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

العامل بالمملكة العربية السعودية يستحق مكافأة نهاية الخدمة فور انتهاء العلاقة التعاقدية بين كل من الموظف وصاحب العمل، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة كما يلي: