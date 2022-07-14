كيفية التسجيل في حساب المواطن 1443 ضمن مستحقي دفعة شهر أغسطس portal.ca.gov.sa

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443 والاستفادة من الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين الذي ينطبق عليهم المعايير التي تم وضعها من أجل تحقيق العدالة المجتمعية بين الجميع، وفي حالة قبول المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم في الموقع الخاص ببرنامج الدعم سوف يتم إدراج أسماءهم ضمن قوائم المستفيدين من الدفعة المقبلة والتي سوف يتم صرفها خلال شهر أغسطس 2022 المقبل، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه يتم فحص جميع الطلبات التي يقدمها المواطنين، وأن يتم قبول المستحقين فقط من الفئات التي تم تخصيص الدعم لها مثل الأفراد والأسر محدودي الدخل، والأرامل والمطلقات، والغير عاملين، وغيرهم من الفئات التي تستحق الدعم.

التسجيل في حساب المواطن 1443

وكانت الفترة الماضية قد شهدت توقف التسجيل في برنامج الدعم، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد فتح التقديم في الدعم من جديد وذلك لرغبة الكثيرين في التقدم من أجل الحصول على دعم حساب المواطن والذي يعد من أبرز برامج الدعم في المملكة، وذلك حتى قام خادم الحرمين الشريفين بالإعلان خلال أوامر ملكية تم صدورها مؤخرا عن فتح التقديم في حساب المواطن لجميع المواطنين، وهو ما جعل المواطنين يشعرون بالسعادة نتيجة ذلك القرار والذي تم تنفيذه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي بدأت في تلقي طلبات المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط التسجيل في حساب المواطن

وتم الإعلان عن أن التسجيل في حساب المواطن سوف يكون من خلال الموقع الإلكتروني فقط، وذلك بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم والتابعين ومقدار الدخل الخاص بهم وأعمار أفراد الأسرة وعددهم، وغيرها من المعلومات الهامة والتي يتم على أساسها تحديد مقدار الدخل الخاص بالمواطن في حالة قبوله، ويتم التسجيل من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن

الضغط على إنشاء حساب جديد.

يتم كتابة رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

سوف تصلك رسالة نصية بها كلمة المرور.

قم بإدخال كلمة المرور التي تم إرسالها لتأكيد رقم الجوال.

تقوم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة جديدة.

رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

إدخال العنوان والحساب البنكي.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالتابعين ومقدار الدخل الخاص بالأسرة.

نتائج أهلية الاستحقاق في حساب المواطن

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق الخاصة بالمواطنين المسجلين في الموقع الإلكتروني، وذلك لتحديد المستفيدين من الدفعة الجديدة والتي يتم إصدارها بشكل شهري، ويتم الإعلان عن النتائج قبل موعد الصرف بأيام حتى يستطيع المواطن معرفة ما إذا كان من ضمن مستفيدي الدفعة أم لا.