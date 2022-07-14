ننشر لكم سعر الحديد اليوم في السعودية سابك والذي يختلف من وقت إلى آخر ما بين الإرتفاع والإنخفاض وبالتالي يصل سعر طن الحديد في المملكة على حسب نوع الحديد ولكنه يتأثر كثيراً بالبورصة العالمية ويوجد العديد من الأنواع المختلفة من الحديد التي تعرض باسم سابك ويمكنكم الإطلاع على أسعار الحديد في السعودية بشكل مفصل من خلال السطور القادمة.

سعر الحديد اليوم في السعودية سابك

الحديد له أهمية كبيرة في عملية البناء وهو من أهم المواد التي يحتاجها الجميع ويختلف سعر الحديد على حسب العوامل البيئية وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية أسعار حديد سابك وهي كالآتي،

وصل سعر طن حديد سابك قطر 14 ملئ حوالي 3300 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر حديد التسليح قطرة 8 مللي وصل سعره إلى 3500 ريال.

أما بالنسبة لسعر حديد التسليح سابك قطر 16 وصل إلى 3300 ريال .

بينما سجل سعر طن حديد التسليح سابك 12 من حوالي 3300 ريال.

سعر طن حديد تسليح سابك 18 مل وصل سعره إلى 3300 ريال.

أما بالنسبة لسعر الحديد قطر 20 مل وصل إلى 3300 ريال.

أسعار حديد وطني اليوم

يعتبر حديد وطني من أنواع الحديد المميزة والتي يوجد منها العديد من الأحجام وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة سعر حديد وطني اليوم في المملكة السعودية وهو كالآتي،

يصل سعر حديد التسليح وطني قطر 12 مل حوالي 3 , 040 ريال سعودي.

بينما وصل حديد التسليح الوطني قطر 3 , 40 ريال.

بلغ سعر حديد التسليح قطر 16 اليوم بسعر يصل إلى 3040 ريال.

أما بالنسبة لسعر الطن سلك التربيط وطني حوالي 45 ريال.

سعر طن حديد الإتفاق بالمملكة

يبحث كثير من الأشخاص عن سعر حديد الاتفاق اليوم داخل الأسواق في المملكة السعودية وسوف نعرض لكم أهم الأسعار وتشمل الآتي،