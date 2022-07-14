نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني bac.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الأيام الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر حيث أنه من المقرر أن يتم إصدار نتائج الطلاب في تلك المرحلة الدراسية الهامة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ترقب وانتظار دام طويلاً، ورغم أن وزارة التربية الوطنية لم تقم بالإعلان عن موعد محدد لظهور النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، إلا أنها أعلنت عن انتهاء عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم بشكل كامل في جميع المدارس الثانوية بمختلف محافظات ومدن الجزائر، وبذلك سوف يتم خلال تلك الأيام مراجعة درجات الطلاب قبل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد الوزير ومن ثم يتم نشرها من خلال موقع الديوان الوطني والذي يقوم بالإعلان عن نتائج ودرجات الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة.

نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر

وكان الطلاب في مختلف المحافظات قد قاموا بالانتهاء من الامتحانات في شهر يونيو الماضي، ومن حينها وهم يترقبون الإعلان عن النتائج والتي تم تأجيل الإعلان عنها لبعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن النتائج، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لإعلان النتائج، ويكون في استطاعة جميع الطلاب في الحصول على النتيجة بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية، وذلك تسهيلا على الطلاب حيث يستطيع الطالب الحصول على النتيجة فقط من خلال رقم التسجيل الخاص به.

الاستعلام عن نتيجة البكالوريا عبر موقع الديوان الوطني

ويعد موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أهم المواقع التعليمية التابعة إلى وزارة التربية ويقدم العديد من الخدمات للطلاب ومن أهمها الإعلان عن نتائج الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الديوان الوطني

الضغط على خيار “نتائج البكالوريا 2022”.

قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك.

اكتب الرقم السري.

اضغط على “بحث”.

وبعد ذلك سوف يظهر على الفور النتيجة الخاصة بالطالب سواء الدرجات التي حصل عليها في مختلف المواد المقررة عليه، أو المجموع الكلي والذي يؤهل الطالب في الالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة.

موقع الديوان الوطني لطلاب الجزائر

ويشهد موقع الديوان الوطني خلال تلك الأيام إقبال كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون صدور النتائج خلال الساعات المقبلة، ورغم أن وزارة التربية الوطنية لم تقم بتحديد موعد لصدورها إلا أنها سوف يتم إعلانها خلال ساعات وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح.