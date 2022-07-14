خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن 1443 ca.gov.sa موعد صرف راتب حساب مواطن

الاعتراض على نتائج الأهلية حساب المواطن الذي يبحث عن طريقته كثير من الناس، حيث يعد برنامج حساب المواطن واحداً من أهم البرامج الاجتماعية التي قامت الحكومة السعودية بطرحها لتقديم يد العون والمساعدة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين السعوديين، وقد تم تحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي لصرف الدعم، وذلك منذ أن تم إنشاء هذا البرنامج، وقد بين البرنامج من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة الشهير باسم تويتر آلية الاعتراض المالي واعتراض الأهلية في حساب المواطن، فتابعنا لنوضح هذا الأمر بشيء من التفصيل.

طريقة الاعتراض المالي في حساب المواطن 1443

الاعتراض المالي في برنامج حساب المواطن هو تمكين المواطن من الاعتراض على نتيجة استحقاق حساب المواطن وتقديم طلب ليتم مراجعة نتائج الأهلية مرة أخرى، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية حساب المواطن، ويشترط أن يتم الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور النتائج، وفي حالة تقديم طلب الاعتراض بعد تجاوز هذه المدة فلن يتم النظر إليه وجدير بالذكر أن البرنامج قد بين أن تقديم طلب الاعتراض يتم عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية، كما يستطيع المواطن متابعة طلبه وشكواه بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية.

خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن 1443

يتم الدخول أولاً إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية 1443.

الرسمية 1443. ثم يتم الضغط على زر إدارة الحسابات وبعد ذلك يتم الولوج إلى حسابي.

وبعد ذلك يتم النقر على تاريخ الاستحقاق لتظهر أمامك قائمة بالإحالة وسوف تظهر أسباب الرفض أمامك في حالة عدم الاستحقاق.

وهنا يتم الضغط على زر (رفع الاعتراض) المتوفر بجانب أسباب الرفض.

ثم قم بتعبئة كافة المعلومات والبيانات التي يطلب البرنامج كتابتها في طلب الاعتراض وبعد ذلك قم بالنقر على زر إرسال.

موعد صرف حساب المواطن 1443

جدير بالذكر أنه يتم صرف منحة حساب المواطن للمستحقين بشكل شهري، مع تحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي لنزول الدعم، وجدير بالذكر أنه في حالة موافقة يوم نزول الدعم لموعد إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الدعم أو تأخيره يوماً واحداً، فإذا صادف يوم الجمعة يمكن للمواطن المستحق صرفه يوم الخميس، وإذا وافق يوم السبت يتم صرفه يوم الأحد.