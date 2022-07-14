في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن عدد العاملين داخل القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وبناءا على ذلك تم وصول رسائل نصية على الهاتف الجوال تحمل فيما يفيد التغيير المهني الخاص بالمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن يوجد العديد من المواطنين السعوديين العاملين وأصحاب العمل لكي يتم الاستعلام عن المهن بعد وصول هذه الرسائل النصية للمستفيدين، حيث أن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع منصة قوى والهيئة العامة للإحصاء والجوازات أعلنت عن تحديث الأنظمة من خلال استحداث رموز ومسمى المهن للعاملين الموظفين داخل القطاع الخاص، بما يتواءم مع المهن المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وهذا فيما تم أقرته هيئة الإحصاء، وبناءا على ذلك لا يتم أي تغيير فعلي تحت المسمى المهني.

وقد تجد الإشارة إلى أن منصة قوى أوضحت عن اشتراط المنشآت تصحيح مهنة بعض العاملين السعوديين المستفيدين بالمملكة، وهذا من خلال الإشعارات على المنصة الخاصة بأصحاب المنشآت، وبناءا على ذلك وجود العديد من الموظفين السعوديين لكي يتم تعيين تصحيح مهنهم بناءا على دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن السعودية .

بالإضافة إلى ذلك عن شمل تصحيح العديد من المهن ومن أبرزها، الطبيب، المهندس، فني رقابة، عامل، عامل عادي، خبير، خبير متخصص، أخصائي، حيث أن اشترطت المهن المتخصصة وهذا من خلال دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن السعودية، وأضاف إلى ذلك أن سوف يتم اقتصار العديد من التعديلات من خلال منصة قوى، وهذا لكي يتم عمالة المنشآت فقط، ولذلك ليس يتم تخصيص المنصة بالأفراد.

ومن المؤكد أن يشترط هذا بالموافقة للعامل عند تغيير المهنة الخاصة بالعامل، وهذا يعد أمر ضروري مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى ألفي ريال سعودي، وبناءا على ذلك سوف يتم استثناء المهن التي تم اشتراط تعديلها وتصحيحها لمهن تم إلغاؤها مباشرة، حيث أن سوف يسمح ذلك بتصحيحها لمرة واحدة دون أي رسوم علي الإطلاق، وأضاف إلى ذلك في حالة الرغبة للتصحيح مرة أخرى سوف يتم الالتزام باختيار خدمة تغيير مهنة مقابل رسوم.

الخدمات التي تقوم بتقديمها منصة قوى بالسعودية: