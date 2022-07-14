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عمر شويل - جدة ما هو رقم حساب المواطن الجديد 1444 بعد التعديلات وفتح باب التسجيل القرار الملكي الجديد الذي انتظره الملايين منذ أكثر من عامين تقريباً، حيث تبدأ آلية التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي ca.gov.sa.

مع قرب موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم برنامج حساب المواطن، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رقم التواصل مع برنامج حساب المواطن، من أجل الإستفسار عن الكثير من الأمور والتي تشمل موعد صرف الدفعة الجديدة، وعلاقتها بانخفاض وارتفاع أسعار المواد البترولية، وإضافة تابع، وموقف الأرملة والمطلقة، وحذف بعض المواطنين بالخطأ، والكثير من الأمور الهامة، التي يتمكن المواطنين السعوديين الاستعلام عنها من خلال أرقام الشكاوي حساب المواطن.

فيما أعلن برنامج حساب المواطن عن العديد من وسائل الإتصال وتلقى الإستفسارات وذلك عن طريق خدمة “صوتك مسموع” عبر موقع التوصل الإجتماعى توتير وخدمة الإتصال برقم خدمة العملاء أو من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

ما هو رقم حساب المواطن الجديد 1444

تعد خدمات برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم كثيرة، ولا حصر لها لذا يمكنك الإستفادة من تلك الخدمات من خلال الإتصال بخدمات الدعم الفنى، والتى أهمها الرقم الموحد وهو (19912)، حيث يمكنك الاتصال طوال ايام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا فيما عدا يوم الجمعة والسبت.

أرقام الشكاوي حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدة طرق لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن صرف الدفعة الجديدة وكان أهمها التالي:

خدمة صوتك مسموع: تعد خدمة صوتك مسموع من الأمور المميزة فى تقديم المقترحات والشكاوى وأهم ما يميزها هى أداة تعمل طوال ايام الأسبوع وذلك من خلال الدخول على الصفحة لبرنامج حساب المواطن وتسجيل الشكوى

تعد خدمة صوتك مسموع من الأمور المميزة فى تقديم المقترحات والشكاوى وأهم ما يميزها هى أداة تعمل طوال ايام الأسبوع وذلك من خلال الدخول على الصفحة لبرنامج حساب المواطن وتسجيل الشكوى خدمة رقم الدعم الفني: والتى تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا ويعد الاتصال برقم 19912.

والتى تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا ويعد الاتصال برقم خدمة citizen cara من خلال موقع التواصل الإجتماعى تويتر حيث تعمل من الأحد إلى الخميس وعلى مدار 24 ساعة.

الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن 1444

أتاح برنامج حساب المواطن عن آلية الإستعلام عن إيداع حساب المواطن الجديد من برنامج حساب المواطن، وذلك بعد التغيير في مواعيد صرف الدفعة الماضية والتي تم صرفها يوم 7 من الشهر الميلادي بدلا من يوم 10 كما هو معتاد.

أعلنت خدمة الدعم الفني عبر الصفحة الرسمية لموقع حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تغيير جديد فى موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، ونذكركم ب شروط حساب المواطن للعزاب والنساء.

اجمالي دعم حساب المواطن

أودع برنامج حساب المواطن 2.18 مليار ريال سعودى في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن الدفعة السابقة، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم 78% لأكثر من 12 مليون مستفيد كما أوضح نسبة التعويضات التى تم دفعها بأثر رجعي 11.5 مليون ريال سعودي.

كما أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن متوسط دعم الأسرة الواحدة 909 ريال سعودى وأن نسبة من تحصلوا على الاستحقاق الكامل من الدعم 48%، كما أوضح أن عدد أرباب الأسر المستفيدة من الدعم 2.1 مليون رب أسرة.

استعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن 1444

أوضح برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الجديدة، فيما أكد البرنامج أن في حالة التأكد من الأهلية الدخول على التالي Ca.gov.sa، كما أوضح برنامج حساب المواطن تنفيذ التعديلات والضوابط الجديدة والتى تشمل الحد الأعلى للاستحقاق، بحيث يكون حساب الإستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، وفي حالة وجود تساؤلاتكم واستفسارات عليكم بالتواصل مع رقم حساب المواطن الجديد 1444 بعد التعديلات وفتح باب التسجيل.