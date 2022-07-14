أوكرانيا تشن هجوما صاروخيا على مدينة فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وأفادت الإدارة المدنية العسكرية فى خيرسون، وكالة "إنترفاكس الروسية"، بأن عناصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، شنت هجوما صاروخيا على نوفايا كاخوفكا.
وأوضحت أن الهجوم أحدث تضررًا بمنشآت البنية التحتية فى المدينة، وأنها تعمل على اكتشاف ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون جراء الهجوم.
وكانت الإدارة أعلنت فى 11 يوليو الجارى أن قوات أوكرانيا قصفت مستودعات أسمدة فى نوفايا كاخوفكا بصواريخ "HIMARS" الأمريكية، ما أسفر عن وقوع انفجارات ضخمة وسقوط قتلى وجرحى.
وكانت السلطات الروسية أعلنت، الثلاثاء الماضى مقتل 7 أشخاص فى قصف أوكرانى لمنطقة خيرسون.
وقال مصدر عسكرى، إن الأمر بمهاجمة نوفايا كاخوفكا فى منطقة خيرسون قد أصدره شخصيا رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكى، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة حوالى 40 آخرين.
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