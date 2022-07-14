سفير موسكو لدى برازيليا: روسيا والبرازيل لديهما آفاق تعاون جادة

جدة - نرمين السيد - وقال لابيتسكى - فى تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء، إن "آفاقنا جادة للغاية وتعتمد على قدرتنا على أن نكون واقعيين بشأن قدراتنا وبذل بعض الجهد كلما كان ذلك ضروريا، أنا متفائل وآمل أن نمضى قدمًا طوال الوقت".
وأضاف أن التعاون الثنائى الروسى البرازيلى يتطور فى مختلف المجالات فى الوقت الحالى ولم يوضح السفير مجالات التعاون بين الدولتين.
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