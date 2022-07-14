نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية تصل ل 50 ألف وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة زايد هي مقصد الكثير من المواطنين الإماراتيين من محدودي الدخل، والذين بحاجة إلى دعم مادي يعينهم على مصاريف الحياة، حيث تحرص المؤسسة على تقديم الدعم المالي، بجانب تقديم مجموعة من المساعدات لمن يحتاجها من المواطنين بغرض تخفيف أعباء الحياة عليهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

مساعدة مالية من مؤسسة زايد

تقوم مؤسسة زايد بتقديم الكثير من المساعدات المالية للمواطنين الإماراتيين والمقيمين على الأراضي الإماراتية، وهي واحدة من أقدم وأكبر المؤسسات المتواجدة في دولة الإمارات، والتي تقوم بتوفير الكثير من الخدمات للمواطنين وتتلخص تلك الخدمات فيما يلي:

تحرص المؤسسة على تقديم المساعدات لجميع المواطنين الراغبين في الذهاب إلى الحج، من خلال إعطائهم منحة للحج. توفر المؤسسة العديد من المساعدات الصحية والعلاجية. تهتم المؤسسة بتوفير بعض المنح المالية للطلاب الغير قادرين بغرض مساعدتهم في استكمال مراحلهم الدراسية. توفر المؤسسة بعض المبالغ المالية لأصحاب الدخل المحدود، أو محدودي الدخل لخوض حياة عائلية كريمة.

كيفية تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

نظمت مؤسسة زايد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يتبعها المواطن للحصول على الدعم المالي التي توفره المؤسسة للمواطنين وذلك كما يلي:

يجب التسجيل إلكترونياً على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية. تسجيل الدخول بشكل رسمي على موقع زايد الخيرية. في حال لم يكن المواطن يملك حساب خاص به على موقع المؤسسة، يجب عليه إنشاء حساب جديد خاص به. يقوم المواطن باختيار نوعية الخدمة التي يحتاجها من قائمة الخدمات التي تكفلها الجمعية. حيث توفر الجمعية بعض الخدمات التعليمية أو الصحية. ستقوم المؤسسة بعد ذلك بالبحث حول جدية صاحب الطلب، وعند قبوله من قبل المؤسسة سيتم التواصل بينها وبين المواطن مقدم الطلب.

كيفية التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

تقوم مؤسسة زايد الخيرية بمساعدة الكثير من الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويوجد طريقة معينة يمكن من خلالها طلب المساعدة من المؤسسة كما توجد أيضاً تقديم الطلب الخاص وفقاً مع البرامج التي تقدمها مؤسسة زايد مثل المساعدة في التعليم والحجم والكثير من المساعدات الطبية وإضافة إلى ذلك مساعدات مختلفة أخرى.

حرصت مؤسسة زايد الخيرية على توفير رقم هاتف خاص بالمؤسسة لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين والمؤسسة وبغرض توصيل الأعمال الخيرية لمن يحتاجها ويمكن التواصل من خلال ما يلي:

خصصت مؤسسة زايد الخيرية الرقم 0097126577577 كما كلفت مجموعة من الموظفين للرد على المواطنين في أي وقت.