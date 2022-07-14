نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا bac onec dz 2022 في الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا bac onec dz 2022 ، يزداد البحث في الجزائر عن موقع إعلان نتائج البكالوريا 2022 resultat bac في الجزائر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. حيث من المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن نتائج شهادة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2021-2022 في الساعات القليلة المقبلة، علما أنا عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة ببكالوريا دورة جوان 2022 قد تم الانتهاء منها مع تقديم قرص النتائج بثلاث أيام قبل الموعد الرسمي المعلن عنها في وقت سابق من قبل الوزارة مع تداول العديد من الأخبار على الجرائد الإلكترونية الحكومية الجزائر بان الموعد الرسمي لصدور نتائج البكالوريا سيكون بين 13 و17 من شهر جويلية كأقصى تقدير، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج نتيجة طلاب الثالثة ثانوي بمجرد ظهورها رسميا.

نتائج البكالوريا bac onec dz 2022

مع بداية العام الدراسي الجديد أتاحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية العديد م المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الدراسة عن بعد واستخراج كشف نقاط التلاميذ في مختلف المستويات التعليمية، من ضمن هذه المنصات مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac onec dz والذي يمكن من خلالها الاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا 2022 في الجزائر بتطبيق خطوات سهلة وبسيطة جاءت مبين على النحو التالي:

في بادئ الأمر يجب على الولي أو التلميذ الدخول على موقع نتائج البكالوريا 2022

الخطوة الثانية وبمجرد ظهور موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومن الواجهة الرئيسية ندخل رقم التسجيل

الخطو الثالثة إدراج الرقم السري في المكان المخصص له

رابعا: الإجابة على السؤال

خامسا: انقر على مربع البحث، ستظهر لك نافذة مدرج عليها كافة تفاصيل النتيجة الخاصة ببكالوريا دورة جوان 2022.

كما يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح خطوات استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر بشكل مفصل.

موقع إعلان نتائج البكالوريا 2022

الطريقة الثانية التي تم إتاحتها من قبل وزارة التربية في الجزائر للحصول على معدل شهادة البكالوريا 2022 عبر رسالة SMS مجانا والخاصة بكافة شبكات الهاتف النقال بالجزائر موبيليس، اوريدوا، وجيزي

تكتب هذا الرمز #567*

اختر لغة الهاتف كي تحصل على الرسالة مكتوبة بالعربية 1، أو الفرنسية 2

أكتب رقم التسجيل الخاص بك في مكانه المخصص

ثم تضغط على إرسال envoyé

أكتب الرقم السري الخاص

ثم تضغط على إرسال

مباشرة تصلك رسالة SMS تحتوي على اسمك ولقبك ومكان ميلادك ومعدل بكالوريا 2022.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها طلاب الثانوية في الجزائر الاستعلام عن نتائج البكالوريا bac onec dz 2022.