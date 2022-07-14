جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2064 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى مليون و244 ألفا و892 حالة.





وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 12849 من الفحوصات الجديدة، بلغ 12 مليونا و68 ألفا و467 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس من سنة 2020. وأضاف البيان، بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالى 16 ألفا و165 حالة، كما تم تسجيل 2886 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالى حالات التعافى إلى مليون و212 ألفا و252 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة المغربية: 2064 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.