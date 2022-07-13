تنظيف الكوارع والكرشة والممبار بكل سهولة بدون حك ولا مجهود بطريقة سحرية هتبقي زي الفل

طريقة تنظيف الكرشة والممبار ترغب العديد من ربات المنازل بأن تقوم بتحضير أكثر من صنف للحوم وبجانبها الكرشة والممبار وغيرها، حيث إنه من الأصناف التي يقبل عليها الكثيرين خاصة في عيد الأضحى المبارك ، ولذلك الكثير من السيدات تواجههم مشكلة تنظيف الممبار والكرشة في البيت قبل الطهي وهذا ما دفعنا أن نساعد كل ربة منزل وكل أم على تريد أن تتعرف على أفضل طرق تنظيف المومبار والكرشة بشك سهلة وبسيط فتهالوا معنا حتى نتعرف عليها عبر السطور القادمة.

طرق تنظيف الكرشة والممبار

سنقدم لك سيدتي مجموعة من أفضل طرق تنظيف الكرشة والممبار في البيت، فقط ما يجب عليك فعله هو أن تقومين بإتباع الخطوات الصحيحة للتنظيف ومنها الآتي:

طريقة تنظيف الكرشة والكربوناته

• قومي بإحضار وعاء وسكبي بداخله ماء ساخن وأضيفي ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم. • اخلطي المكونات بالماء جيداً ثم البدء في وضع الكرشة في الخليط. • تترك الكرشة داخل الوعاء لمدة لا تقل عن 10 دقائق. • ومن ثم يتم كحت الكرشة بواسطة ظهر السكين حتى أن تصبح بيضاء وتزول تماماً الطبقة الداكنة. • يتم غسيل الكرشة تحت الماء المخلوط بقليل من الخل ويتم طهيها بالطريقة التي تفضلينها.

طريقة تنظيف الكرشة بالسفن آب

• أولاً يجب أن يتم تنظيف الكرشة بالماء الجاري بشكل جيد. • ثم توضع الكرشة في وعاء كبير الحجم وتغطى تماماً بالسفن أب ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة. • يتم تركها منقوعة في المزيج لحوالي ساعتين على الأقل. • بعد انتهاء الوقت يتم تنظيف الكرشة وسوف تلاحظين بأنها تتقشر عند فركها باليد. • بعد أن يتم تنظيفها وتصبح باللون الأبيض يتم شطفها بالماء والخل والملح وضعي لها قشور الليمون حتى تعطيها رائحة جيدة وتصبح جاهزة للطهي.

طريقة تنظيف الممبار بالخل