الكويت: ندعم الأمم المتحدة والنظام الدولى متعدد الأطراف

وقال العتيبى - على هامش لقائة، اليوم الأربعاء، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إن هناك علاقة مميزة تجمع دولة الكويت بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية وتعاونًا وثيقًا فى مجالات مختلفة لاسيما فى مجال السلم والأمن والمجالين الإنسانى والتنموى.
وشدد العتيبى، على أن دولة الكويت ستنخرط بإيجابية مع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لتنفيذ المبادرات الواردة فى تلك الخطة على أرض الواقع.
من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اللقاء، بالعمل الذى قام به السفير العتيبى، خلال سنوات خدمته الدبلوماسية فى نيويورك لاسيما خلال عضوية دولة الكويت فى مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019، وبدور السفير العتيبى البارز فى تعزيز العلاقات ما بين دولة الكويت والأمم المتحدة.
كما أشاد بالدور الإيجابى الذى تلعبه دولة الكويت فى المنطقة ودعمها لعمل الأمم المتحدة فى مجالات مختلفة، معربًا عن تمنياته للسفير منصور العتيبى بالتوفيق والنجاح فى محطاته الدبلوماسية القادمة.
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