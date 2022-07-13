جونسون يدعو لعقد اجتماع لجنة الطوارئ لبحث موجة الحر المقبلة

واتفق اجتماع عقد يوم الاثنين الماضى داخل مقر رئاسة الوزراء فى "داونينج ستريت" على النظر فى نقل البلاد إلى حالة طوارئ من "المستوى الرابع"، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
ويتم الإعلان عن ذلك عندما يكون الطقس شديد القسوة بحيث "قد يحدث المرض والوفاة بين الأشخاص الأصحاء"، وفقًا لوزارة الصحة فى المملكة المتحدة.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من درجات الحرارة الشديدة التى تستمر من الأحد القادم إلى الثلاثاء.
وحذر من أن ذلك سيؤدى إلى "تأثيرات واسعة النطاق على الناس والبنية التحتية".
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الاضطراب سيشمل "آثار صحية ضارة على مستوى السكان"، وتأخيرات على الطرق وإلغاء السفر بالسكك الحديدية والطيران.
يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية - إن لم تكن أعلى، خاصة فى الجنوب الشرقي، وفقًا للتوقعات.
وسيكون يوم الأحد أكثر الأيام حرارة التى شهدتها المملكة المتحدة، وفق الصحيفة.
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