موريتانيا تُسجل 140 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية عقب إجراء 1819 فحصا، ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد إلى 61 ألفا و543 مصابا.





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