العالم اليوم - بعد إعلان الطوارئ.. الجفاف يعرض إنتاج إيطاليا الزراعي للخطر

انتم الان تتابعون خبر بعد إعلان الطوارئ.. الجفاف يعرض إنتاج إيطاليا الزراعي للخطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 يوليو 2022 11:15 مساءً - حذر وزير الزراعة الإيطالي البرلمان من أن ثلث الإنتاج الزراعي لإيطاليا عرضة للخطر بسبب الجفاف وفقر البنية التحتية المائية، وقد يتفاقم الوضع في السنوات المقبلة.

قدم ستيفانو باتوانيلي أحدث بيانات خرجت بها مؤسسات الأبحاث الحكومية والتي أظهرت أن إيطاليا فقدت 19 بالمائة من مواردها المائية المتاحة من 1991-2020 مقارنة بفترة 1921-1950، وأن العقود المقبلة قد تشهد انخفاضات أكبر تصل إلى 40 بالمائة.

وأضاف باتوانيلي أمام الغرفة الأدنى للنواب "نحن نشهد بالتالي إهدارا بطيئا لكنه لا يتوقف للمياه المتاحة في بلادنا."

كانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ في عدد من المناطق الشمالية بسبب الجفاف المطول وموجة الحر المصاحبة له التي جففت نهر بو، وهو شريان مهم للري في أنحاء منطقة شمال ووسط إيطاليا التي تعد منتجة رئيسية للفاكهة والخضر والحبوب.