نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر عبر bac.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Active موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل، وذلك لأن التوتر والقلق أصبح يسيطر علي الطلاب لاقتراب ميعاد إعلان النتيجة، هذا وقد أعلنت مصادر من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن نتائج الطلاب في مادة علوم الطبيعة والفيزياء والاحياء جيدة، هذا وقد تم الكشف عن نسبة نجاح الطلاب والتي بلغت نحو 52% وذلك لنحو 700 الف مترشح قاموا باداء الإمتحانات، هذا وقد أنهت مراكز التجميع للاغفال كافة اعمال نزع الشفرة وإعادة تدوين بيانات الممتحنين الشخصية وهي الاسم ورقم التسجيل علي أوراق الامتحانات، هذا وقد تم ارسال الدرجات النهائية إلي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أجل التجميع وإعلان النتائج، علما بأن مراكز التصحيح قد أغلقت بصفة نهائية يوم الاثنين.

Active موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

نشير إلي رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، وذلك من خلال رابط bac.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات، حيث نترقب إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة هذا وقد أكد وزير التربية الوطنية عبدالحكيم بلعابد أن إعلان النتيجة سوف يتم إلكترونيا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الاسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية، هذا وقد أشارت مصادر موثوقة أنة قد تحصل العديد من الممتحنين في الشعب العلمية والتقنية علي العلامة الكاملة في مادة الرياضيات والعلوم الفيزيائية، فيما تحصل العديد من الممتحنين في الشعب الأدبية علي نقاط إقصائية في مادة التاريخ والجغرافيا ومادة الفلسفة.

موعد اعلان نتائج الباك 2022

من المرتقب أن تعلن نتيجة البكالوريا 2022 في الجزائر اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022 من خلال رقم التسجيل، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022، إلا أننا نستمر معكم الان في ترقب إعلان النتيجة حسب تلك التصريحات، حيث إن بعض المصادر الأخري تشير الي ترقب النتيجة بين يوم 13 جويلية حتي 15جويلية بحد اقصي، وبما أن نتائج الباك 2022 في عموم المحافظات لم تعلن حتي الآن، سوف تستمر جهودنا في ترقب موعد إعلانها الرسمي حتي تحصل عليها خلال الساعات القادمة.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا 2022

هناك بعض الخطوات التي يتوجب عليك تتبعها عن الحصول علي نتائج الباك في الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويمكنكم التعرف عليها من خلال تلك النقاط التوضيحية في هذا التقرير المقدم لطلاب الجزائر من موقع ثقفني المميز

توجة إلي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

قم بكتابة الاسم الثلاثي للطالب.

ادخل رقم التسجيل الخاص بك.

انقر علي كلمة اعرض النتيجة.

يمكنك ترك تعليقك في صندوق الوصف، والذي توضح به الاسم ورقم التسجيل حتي نشير اليكم فور إعلان النتيجة.

في حالة قم باتباع الخطوات التوضيحية لعرض نتائج الباك، من خلال زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سوف تحصل علي نتيجة الطلاب في لحظات، هذا ونشير الي ان النتائج غير متاحة حتي الان وسوف يتم الإعلان عنها خلال الدقائق المقبلة، لذلك عليكم تتبع الرابط الرسمي للموقع المشار إليه حتي تحصل عليها برقم التسجيل فور إعلانها، خاصة ان العديد من المصادر تترقب اعلان النتيجة اليوم الاربعاء.

في سياق ما نرصدة من قلق شديد وتوتر من قبل طلاب البكالوريا في الجزائر، والذين لا زالوا يترقبوا ميعاد إعلان نتيجتهم الرسمي خلال الساعات القادمة، إلا أننا نستمر في تتبع النتيجة التي لم تعلن حتي الآن وسوف يتم إعلانها خلال الساعات القادمة، هذا وسوف نشير اليكم علي إعلان النتيجة فور أن تعلنها الوزارة خلال اللحظات المقبلة، ونذكركم أن النتيجة ستكون متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.