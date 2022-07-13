عاجل- إقصاء الزهاوى وهانت من المنافسة على منصب جونسون بحزب المحافظين

جدة - نرمين السيد - وتم الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأول لنواب حزب المحافظين فى المنافسة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون فى الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء - حيث وصل ستة منهم إلى الجولة الثانية يوم الخميس بعد أن حصلوا على 30 صوتًا على الأقل، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
والمتنافسون الستة هم ريشى سوناك، وليز تروس، وتوم توجندهات، وكيمى بادينوش، وبينى موردونت، وسويلا برافرمان.
وفى وقت سابق من اليوم قال رئيس الوزراء المستقيل جونسون إنه سيترك منصبه "ورأسه مرفوع" فى اشتباك نارى مع رئيس حزب العمال المنافس كير ستارمر فى مجلس العموم.
وقال جونسون خلال أسئلة رئيس الوزراء فى مجلس العموم أنه لن يغادر "فى الوقت الذى أختاره" لكنه ظل "فخوراً" بسجله فى الحكومة.
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