الرئيس التونسى يوجه بسرعة انعقاد لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى بقصر قرطاج اليوم الأربعاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول نشاط الحكومة فى الأيام القليلة الماضية وبرنامج عملها فى الفترة القادمة.
وتطرق سعيد، خلال اللقاء، إلى مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بالأموال المنهوبة فى الخارج، مؤكدا أنها ملك الشعب التونسى.
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