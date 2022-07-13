نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا برقم المرشح” نتائج البريفيه لبنان 2022 استخراج نتائج الشهادة الثانوية لبنان من وزارة التربية والتعليم في لبنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجتاح جميع الطلاب وكذلك اولياء الامور في جميع أنحاء لبنان في هذا التوقيت حالة من الترقب، لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع الثانوية في لبنان، وذلك في مختلف المدن اللبنانية بشكل عام جنوب وشمال البلاد، وقد أعلنت الوزارة رسميا عن تفاصيل الاعلان عن نتائج الطلاب، والتي من المقرر ان يتم الاعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية رسميا عن نتائج الشهادة الثانوية الدورة الأولى للعام الدراسي 2022، وهي النتيجة التي يطلق عليها اسم “شهادة البريفيه”، وسوف مستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية.

نتائج الامتحانات الرسمية الثانوية في لبنان

وإعلان جميع نتائج مرحلة امتحانات الشهادة المتوسطة والتي تسمى “نتائج البريفيه” في الدورة الأولى 2022، وذلك حيث صرحت بشكل عام وزارة التربية والتعليم اللبنانية اليوم رسميا أن نتائج مرحلة البريفيه سوف يتم إعلانها رسمياً في اليوم الأربعاء وهو يكون الموافق 13 لشهر تموز 2022 وذلك يكون عقب انتهاء مرحلة عطلة عيد الأضحى المبارك.

نتائج البريفيه لبنان 2022 الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية لبنان

وبناء على ما كشفت عنه بعض المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم اللبنانية خلال الساعات الأخيرة، أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة الإعلان رسميا عن طرح نتائج امتحانات جميع طلاب الصف التاسع في لبنان بشكل عام، وذلك حتى يتم الاستعلام عن الموعد النهائي والرسمي لإعلان نتائج شهادة البريفيه في لبنان مباشرة، حيث كانت الوزارة قد صرحت من قبل أنه قد تم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب بالفعل في جميع المحافظات، ويتبقى فقط في هذا التوقيت اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم ومن ثم طرحها عبر الموقع ليتم استخراجها بسهولة من قبل الطلاب واولياء الأمور.

رابط الاستعلام عن نتائج البريفيه لبنان 2022 الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية لبنان

ويمكن الحصول على نتائج الشهادة الثانوية في لبنان بسهولة في مختلف المحافظات، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.