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عمر شويل - جدة احتساب قيمة راتب الضمان والذي تم صرفه حسب المواعيد المقررة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد قام المسجلين في الضمان المطور حديثا بمتابعة أخبار قبول الطلبات والتحقق من الحسابات المصرفية، وراقب الجميع كافة الأخبار الخاصة بهم من الوزارة، وتقوم الوزارة عبر تويتر الرسمي لها بالإعلان عن الأخبار الجديدة التي تصدر منها والذي تجيب عن أسئلة كافة المستخدمين للمنصة الاجتماعية، وقد قامت المنصة بالإعلان عن أخر أخبارها التي نعرضها عليكم عبر هذا المقال.

“تم التحقق بنجاح” احتساب راتب الضمان المطور موعد نزول الراتب sbis hrsd gov sa

تقوم الوزارة بالإعلان عن جميع ما يخص المستخدمين الأحدث المسجلين بالمرحلة الأحدث من الضمان المطور، والتي تخص قبول الطلبات والتحقق من الحساب بنجاح، بينما يكون للمستفيدين من قبل، والذين صرفوا راتب الضمان مرة واحدة على الأقل التعرف على الموعد الذي يتم فيه بداية إيداع راتب الشهر الجديد، وقد قامت منصة الدعم والحماية باستقبال طلبات المستفيدين وتطوير منظومة الدعم لتكون وفق معايير جديدة، كما تم تحديد الأول من الشهر الهجري موعد لإيداع رواتب المقبولين في أهلية استحقاق الضمان، ويكون رقم الضمان الموحد سبيلا لتقديم الشكاوى والتظلمات من الصرف.

قبول أهلية الضمان المطور 1443

تم التقديم على طلبات الضمان الجديدة وقام المسجلين الجدد ممن تقدموا بطلبات الاستثناء من الضمان، مثل المطلقات والأرامل وغيرهم، وكذلك الغير مؤهلين بالمرحلة السابقة بعد أن أتموا الإخفاقات والبيانات المنقوصة في تسجيلهم السابق وقاموا بالتسجيل من جديد، وظهر للمسجلين الجدد رسالة قيد التدقيق من قبل إلا أن أغلب الطلبات المقدمة وصلت لهم رسالة “تم التحقق من الحساب بنجاح” والتي تعتبر رسالة تأهيل للحصول على الراتب في الشهر الجديد.

موعد إيداع راتب الضمان المطور الجديد القديم

التوقيت بالتاريخ الميلادي التوقيت بالتاريخ الهجري يوم الأحد 31 يوليو 2022 الثاني من شهر المحرم 1444

الاستعلام عن نزول الراتب في الحساب الخاص بالضمان المطور

يقوم المستخدم بالدخول إلى حسابك على رابط حساب الضمان الاجتماعي المطور . أو كذلك يتم زيارة رابط الاستعلام عن حالة الضمان . يقوم المستخدم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة (رقم السجل المدني – رقم الضمان – رمز التحقق). يتم الضغط على أيقونة “عرض”. وأيضا تضغط على الطلبات ثم الإجراء. ستظهر صفحة تفاصيل الطلب والتعرف على حالة هذا الطلب.

تم التحقق من الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور