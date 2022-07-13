رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإنشاء قوات احتياطية للحرب الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وقال "يون"، فى تصريح صحفى أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، إنه مع تسارع التحول الرقمى تزداد أيضا التهديدات الإلكترونية وتحدث الهجمات الإلكترونية عشوائيا دون تمييز بين القطاعين العام والخاص، وتهدد كل شئ، من البنية التحتية إلى عامة المواطنين.

وتعهد "يون" بإطلاق "قوات الاحتياط الإلكترونية"، المكونة من القطاعين المدنى والحكومى، لتعزيز قدرة البلاد على شن الحروب الإلكترونية.

كما تعهد بمعالجة النقص فى العاملين فى هذا المجال، من خلال توسيع الدورات ذات الصلة فى الجامعات والمدارس العليا، ورعاية قوة عاملة قوامها 100000 فرد، بما فى ذلك 40000 موظف جديد منهم.