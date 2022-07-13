العالم اليوم - غوتيريس: تم اتخاذ خطوة جوهرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 يوليو 2022 09:21 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إنه تم اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية"، نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وذلك بعد محادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة.

وأضاف غوتيريس للصحفيين في نيويورك: "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف".

واستطرد: "على الرغم من تواصل أوكرانيا وروسيا، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن روسيا وأوكرانيا "أحرزتا تقدما كافيا في اتجاه حل النزاع"، بشأن صادرات الحبوب، لافتا إلى أن الدولتين ستجريان محادثات جديدة في تركيا الأسبوع المقبل.

وفي بيان عقب المحادثات الأولى في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ مارس، قال أكار: "تم الاتفاق على أن يجتمع الوفدان الروسي والأوكراني مرة أخرى في تركيا الأسبوع المقبل"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.