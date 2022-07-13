الحكومة العراقية: مصطفى الكاظمى يشارك فى قمة السعودية مطلع الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، سيشارك مطلع الأسبوع القادم، فى القمة التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.





ونقلت قناة "السومرة نيوز" الفضائية العراقية، عن مكتب إعلام الحكومة العراقية فى بيان قوله: إن المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائى، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون والشراكة والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التى تعانى منها شعوب المنطقة جمعاء. وأضاف البيان: "وتأتى تلبية العراق لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والمشاركة فى هذه القمة استمرارًا لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات".

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