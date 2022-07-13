7 آلاف يمني سافر جوا بين صنعاء وعمَّان منذ بدء الهدنة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 13 يوليو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج - قال المبعوث الأمم إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء والتي بلغ عددها 15 رحلة أقلت نحو 7 آلاف يمني منذ بدء الهدنة بين طرفي النزاع في اليمن.



وتابع غروندبرغ خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين، حيث تلقت هلا أخبار نسخة عنه، أن جهودا تبذل مع السلطات المصرية سعياً لتيسير الرحلات الجوية من وإلى القاهرة، معربا عن تقديره للأردن ومصر مشيرا إلى أن العمل جارٍ لضمان جدول منتظم للرحلات الجوية يمكنه أن يفي بوعود الهدنة.

وأكد المبعوث أن تجديد الهدنة في الثاني من حزيران/يونيو أتاح استمرار وصول الوقود عبر ميناء الحديدة. ومنذ تجديد الهدنة، حصلت سبعة سفن للوقود على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة تحمل أكثر من 200 ألف طن متري من المشتقات النفطية المختلفة، مبيناً أن دخول الواردات النفطية إلى اليمن شكلت فارقا كبيرا في حياة اليمنيين

وحول الهدنة، قال غروندبرغ “ما زالت الهدنة صامدة لأكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم، نتج عنها إنخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين تُقدر بنسبة الثلثين مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة. ومع الانخفاض الملحوظ للأعمال القتالية، فإن معظم الإصابات بين المدنيين جرّاء النزاع، ناتجة عن الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة التي ما زالت تمثل تهديداً على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بعد عودتهم إلى المناطق التي انخفضت فيها وتيرة الأعمال القتالية.”