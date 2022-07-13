أمريكا تدعو روسيا لوقف عمليات الترحيل القسرى للأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين -فى بيان صحفى نُشر على موقع الوزارة اليوم الأربعاء- إن عمليات النقل والترحيل غير القانونيين للأشخاص المحميين تعد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وجرائم الحرب، وإنه يجب على السلطات الروسية إطلاق سراح المحتجزين و"السماح للمواطنين الأوكرانيين الذين تم إبعادهم قسراً أو إجبارهم على مغادرة بلادهم بالقدرة على العودة بسرعة وأمان إلى ديارهم".

وأضاف: " ندعو روسيا إلى السماح للمراقبين الخارجيين بالوصول إلى ما يسمى بمرافق ومناطق الترحيل القسرى فى روسيا تشير التقديرات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما فى ذلك الحكومة الروسية، إلا أن السلطات الروسية استجوبت واحتجزت ورحلت قسراً ما بين 900 ألف و1.6 مليون مواطن أوكرانى بينهم 260 ألف طفل، من منازلهم إلى روسيا - غالبًا إلى مناطق معزولة فى الشرق".

وتابع: "يبدو أن تصرفات موسكو قد تم تأملها مسبقًا وتجرى مقارنات تاريخية فورية مع العمليات الروسية فى الشيشان ومناطق أخرى وتؤدى عمليات التصفية التى يقوم بها الرئيس بوتين إلى فصل العائلات، ومصادرة جوازات السفر الأوكرانية، وإصدار جوازات سفر روسية فى محاولة واضحة لتغيير التركيبة السكانية لأجزاء من أوكرانيا".

واستطرد: "تشير التقارير أيضًا إلى أن السلطات الروسية تعمد فصل الأطفال الأوكرانيين عن آبائهم واختطاف آخرين من دور الأيتام قبل طرحهم للتبنى داخل روسيا وأفاد شهود عيان وناجون من عمليات التصفية والاعتقالات والترحيل القسرى بتهديدات ومضايقات وحوادث تعذيب متكررة على أيدى قوات الأمن الروسية".

وقال بلينكين: "خلال هذه العملية، ورد أيضًا أن السلطات الروسية تجمع وتخزن البيانات الحيوية والشخصية، وتخضع المدنيين لعمليات تفتيش واستجواب جائرة وإكراه المواطنين الأوكرانيين على توقيع اتفاقيات للبقاء فى روسيا، مما يعيق قدرتهم على العودة بحرية إلى ديارهم".

وأضاف: "لن يتمكن الرئيس بوتين وحكومته من الانخراط فى هذه الانتهاكات الممنهجة مع الإفلات من العقاب، إن المساءلة أمر حتمى هذا هو السبب فى أننا ندعم جهود السلطات الأوكرانية والدولية لجمع وتوثيق وحفظ الأدلة على الفظائع معًا، نحن ملتزمون بمحاسبة مرتكبى جرائم الحرب والفظائع الأخرى".

واختتم الوزير الأمريكى بيانه بالقول: "لن تصمت الولايات المتحدة وشركاؤنا، إن أوكرانيا ومواطنيها يستحقون العدالة".