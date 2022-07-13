بايدن: التضخم السنوى وصل أعلى مستوى له منذ عقود

جدة - نرمين السيد - قلل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، من أهمية البيانات الجديدة التى تظهر أن التضخم السنوى وصل إلى أعلى مستوى له منذ عقود فى يونيو الماضى، قائلا إن التقرير عفا عليه الزمن بسبب الانخفاضات الأخيرة فى أسعار الغاز.





وقال الرئيس الأمريكى -فى بيان نشر على موقع البيت الأبيض- إنه "فى حين أن بيانات التضخم الرئيسى اليوم مرتفعة بشكل غير مقبول، إلا أنها قديمة أيضًا، متابعًا : "شكلت الطاقة وحدها ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية فى التضخم، ولا تعكس بيانات اليوم التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من الانخفاضات فى أسعار الغاز، والتى أدت إلى خفض السعر فى المضخة بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو، وتوفر هذه المدخرات مساحة مهمة للتنفس للعائلات الأمريكية، وسلع أخرى مثل القمح تراجعت بشكل حاد منذ هذا التقرير".

وأضاف: "الأهم من ذلك، يوضح تقرير اليوم أن ما يسميه الاقتصاديون "التضخم الأساسى" قد انخفض للشهر الثالث على التوالى، وهو أول شهر منذ العام الماضى حيث بلغ معدل التضخم "الأساسى" السنوى أقل من ستة بالمائة".

وتابع أن "التضخم هو التحدى الاقتصادى الأكثر إلحاحًا لدينا فهو يضرب كل بلد فى العالم تقريبًا، وليس من المريح للأميركيين أن يعرفوا أن التضخم مرتفع أيضًا فى أوروبا، وأعلى فى العديد من البلدان هناك مما هو عليه فى أمريكا، لكنه تذكير بأن جميع الاقتصادات الكبرى تكافح هذا التحدى المرتبط بكوفيد-19، والذى تفاقم بسبب عدوان بوتين غير المنطقى".

وقال بايدن: "إن معالجة التضخم هى أولويتى القصوى - نحن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم، وبسرعة أكبر، للسيطرة على زيادات الأسعار.. وإليكم ما سأفعله:

أولاً، سأستمر فى فعل كل ما بوسعى لخفض سعر الغاز، سأواصل تسريحى التاريخى عن النفط من احتياطى البترول الاستراتيجى لدينا، وسأستمر فى العمل مع حلفائنا الأوروبيين لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسى - مما يقلل عائدات النفط من بوتين، وسأواصل العمل مع صناعة النفط والغاز الأمريكية لزيادة الإنتاج بشكل مسؤول - بالفعل، الولايات المتحدة تنتج 12.1 مليون برميل من النفط يوميًا وهى فى طريقها لتحطيم الأرقام القياسية، لكننى سأستمر أيضًا فى الإصرار - كما فعلت على وجه السرعة مؤخرًا - أن التخفيضات فى أسعار النفط يجب أن تؤدى إلى انخفاض أسعار الغاز للمستهلكين فى المضخة.. انخفض سعر النفط بنحو 20٪ منذ منتصف يونيو، لكن سعر الغاز انخفض حتى الآن بمقدار النصف فقط، فيجب ألا تستخدم شركات النفط والغاز هذه اللحظة كذريعة للربح من خلال عدم تمرير المدخرات فى المضخة.

ثانيًا، سأحث الكونجرس على اتخاذ إجراء، هذا الشهر، بشأن تشريع لخفض تكلفة النفقات اليومية التى تلحق بالعائلات الأمريكية، بدءً من الأدوية الموصوفة إلى فواتير الخدمات العامة إلى أقساط التأمين الصحى ولجعل المزيد فى أمريكا.

ثالثًا، سأستمر فى معارضة أى جهود يبذلها الجمهوريون - كما اقترحوا خلال هذه الحملة الانتخابية - لجعل الأمور أسوأ من خلال زيادة الضرائب على العاملين، أو وضع الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية فى كتلة التقطيع كل خمس سنوات.

أخيرًا، سأستمر فى منح الاحتياطى الفيدرالى المساحة التى يحتاجها لمساعدته فى مكافحة التضخم".