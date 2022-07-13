رابط تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444 من الأمور المهمة التي يبحث عليها أولياء الأمور في المملكة للتقديم لأطفالهم لدخول المدرسة. وقد أتاحت وزارة التعليم إمكانية التسجيل من خلال نظام نور التعليمي. وهو نظام أطلقته المملكة به الكثير من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التعليمية والمشاركين فيها سواء من قِبل المعلمين أو الطلاب أو الإداريين وأولياء الأمور في مختلف مناطق التعليم بالمملكة. في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وسوف نستعرض خطوات التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد بالسطور المقبلة.

رابط تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444

يمكن تسجيل الطلاب الجدد بكل المراحل التعليمية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال نظام نور بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول في نظام نور. من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة تسجيل الأبناء اختر تسجيل طالب جديد.

قم اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالطالب المراد تسجيله.

ثم حدد صلة القرابة بينك وبين الطالب وولي الأمر.

وحدد مهنة ولي الأمر وابدأ في إضافة بيانات الطالب : الجنسية وجنسية الأم ورقم جواز السفر، ورقم السجل المدني وتاريخ انتهاء بطاقة الهوية ومصدر الهوية والاسم الأول للطالب باللغة العربية، وثم اسم الأب باللغة العربية واسم الجد باللغة العربية، واسم العائلة باللغة العربية، وثم الأسماء باللغة الإنجليزية.

حدد الجنس وتاريخ الميلاد للطالب ونوع السكن وملكية السكن ومنطقة السكن والمدينة والحي والشارع الرئيسي والشارع الفرعي ورقم المنزل ورقم الهاتف الثابت ورقم الجوال والعنوان الوطني الرمز البريدي.

ثم أدخل بيانات المدرسة وتشمل نوع المدرسة، والإدارة التعليمية التابعة لها، ومكتب التعليم.

من ثم حفظ الطلب.

ثم تسجيل اسم مدرسة بديلة لتسجيل الطالب بها في حال لم يتم قبول الطالب في المدرسة الأولى، وإرفاق المستندات المطلوبة ثم تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

وبعد الانتهاء من التسجيل سيتم إرسال رقم الطلب وإعطائك رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال.

كيفية تسجيل أولياء الأمور في نظام نور 1444

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي بالخطوات الآتية: