الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 1443..وطريقة الاستعلام خطوة بخطوة عبر الرابط الرسمي

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين يرغب الكثير من أهالي المملكة العربية السعودية إلى معرفة الفئات التي يتم إعفائهم من رسوم المرافقين لعام ٢٠٢٢ حيث يتصدر هذا العنوان عنوان البحث على مواقع الانترنت، فالفئات المعفاة من رسوم المرافقين، هم أولئك الأشخاص الذين يقيمون بالأراضي السعودية نظرًا لظروف عمل أو دراسة، أو تواجدهم مع أقاربهم بالسعودية، ولقد قررت الحكومة السعودية تخفيف هذه الرسوم على بعض المرافقين، نظرا لظروف المعيشة، والدخل المحدود لبعض الأسر، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الفئات التي صرحت عنها هيئة رسوم المرافقين، وكيفية الاستعلام عن هذه الفئات.

ما هي الفئات المعفاة من رسوم المرافقين؟

قد أكدت وزارة الداخلية هيئة المرافقين لعام ٢٠٢٢ بالسعودية عن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين، نظرا لأنه قد ثبت بعد التحري عن ظروفهم المعيشية أنها لا تسمح بدفع هذه الرسوم، وإليكم هذه الفئات موضحة كالتالي:

يعفى من دفع رسوم المرافقين بالسعودية بعض أنواع الجنسيات مثل الجنسية الفلسطينية.

كما يعفى من دفع هذه الرسوم أيضا أي مولود جديد يضاف للأسرة.

أصحاب جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي يعفون من دفع رسوم المرافقين.

ومن الأشخاص الذين يعفون من هذه الرسوم أيضا أطفال سيدة تحمل الجنسية السعودية، ولكنها متزوجة من شخص يقيم بالسعودية.

في حالة وجود شخص مقيم بالسعودية، متزوج أكثر من زوجة تعفي الزوجة الأولى في هذه الحالة من دفع الرسوم.

أي فتاة لم تتزوج تعفى من دفع الرسوم مهما كان عمرها.

الصبيان الذين لم يبلغوا ١٨ عام السن القانوني.

العسكريين الذين يتدربون بالأراضي السعودية.

الطلاب من خارج المملكة الذين يحصلون على منحة بها.

الشركات الصغيرة التي لا يوجد بها عدد كبير من الموظفين.

طريقة الاستعلام عن فئات المعافين من رسوم المرافقين

ويبحث الكثير من الأشخاص بالسعودية عن طريقة الاستعلام لفئات المعافين من هذه الرسوم، وعن رابط الاستعلام عن هذه الرسوم، وإليكم أهم الخطوات الموضحة من قبل الجوازات السعودية للاستعلام عن رسوم المرافقين، وهي كالتالي: