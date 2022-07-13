نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر وعبر النفاذ الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر وعبر النفاذ الموحد توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للمستفيدين من الدعم، فقد يؤثر عدم تحديث البيانات على أهلية المستفيدين، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية من خلال تسجيل دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية، كما توفر وزارة الداخلية رابط تحديث حساب المواطن عبر أبشر، ويستهدف برنامج حساب المواطن السعودي تقديم المساعدات النقدية للأسر لكي تساعدهم على تحمل تكاليف الحياة الاقتصادية، كما تهدف الحكومة السعودية إلى توفير العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وفي ضوء ذلك نقدم لكم الفئات المستفيدة من الدعم وشروط التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد ١٤٤٣، وطريقة تحديث حساب المواطن عبر النفاذ الوطني الموحد، كما نعرض خطوات تسجيل دخول حساب المواطن نفاذ، وموعد صرف الدعم للمسجلين الجدد، فتابعونا.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

تقدم منصة أبشر الإلكترونية خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فيمكن من خلال المنصة تسجيل المواليد الجدد والاستعلام عن صلاحية الإقامات، كما توفر المنصة الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكترونيا، لذلك يجب على الجميع التسجيل في منصة أبشر بشكل عاجل وضروري، كما ينبغي على المستفيد من دعم حساب المواطن انه في حال تغيير أو إجراء تحديث على البيانات أن يقوم بتحديث بياناته على رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني حتى لا يتوقف الدعم، حيث يقوم البرنامج بمراجعة استيفاء المستفيد لشروط الأهلية والاستحقاق بشكل دوري ومستمر، ويمكنكم إجراء تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية عبر بيانات المستخدم في منصة أبشر من خلال القيام بالخطوات التالية:

التوجه إلى حساب المواطن تسجيل الدخول. اضغط على تبويب الدخول. الانتقال إلى خيار “تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني. وضع رقم الهوية في الخانة المخصصة لاسم المستخدم. إدراج كلمة المرور الخاصة بالمستفيد في حساب منصة أبشر. الضغط على تبويب تسجيل الدخول. قم باختيار أيقونة تفاصيل الطلب،. إجراء التحديثات المطلوبة اضغط على تبويب الموافقة على التعهد. اضغط على كلمة الحفظ.

كيفية إضافة عقد الإيجار في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن كيفية إضافة عقد الإيجار في موقع حساب المواطن تسجيل دخول بعد التأكد من استيفاء شروط حساب المواطن الجديد، ويمكن من خلال الآتي توضيح ضوابط إضافة مستند الإيجار إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. التوجه إلى تبويب تفاصيل الطلب. اضغط على إدارة المرفقات. رفع عقد الإيجار الموحد. ينبغي أن يكون عقد الإيجار ساري الصلاحية. كما يشترط أن العقد يكون باسم المتقدم بالطلب. في حال انتهاء سريان مستند الإيجار السابق يجب حذفه من الموقع حتى لا يؤثر وجود هذا المستند الغير صالح على نتائج الأهلية والاستحقاق للمستفيد . ينبغي على المستفيد الانتظار قليلاً حتى يتم التحقق من صحة المستند. يقوم النظام بالرد على المتقدم في حال القبول أو الرفض. الاستعلام عن حالة المستند يكون من خلال تسجيل الدخول على الحساب، والضغط على تفاصيل الطلب ثم الدخول إلى إدارة المرفقات.

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر على إمكانية تعديل عدد المرافقين في البرنامج، حيث يمكن للمستفيد إضافة تابعين جدد له أو إضافة مولود جديد في حساب المواطن، وجاء ذلك من خلال تساؤل أحد المستفيدين بأنه رزق بمولود جديد فهل يمكن إضافته مع التابعين، وجاء رد برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

يمكن إضافة تابع للمستفيد الحالي في حساب المواطن.

يمكن إضافة تابع أو مولود جديد من خلال تتبع الخطوات التالية: تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب تفاصيل الطلب. النقر على أيقونة بيانات التابعين. إضافة التابع “المولود الجديد”. انقر على كلمه إضافة. مراجعة البيانات جيداً ثم الضغط على أيقونة حفظ.



موعد صرف حساب المواطن الجديد

تاريخ نزول راتب حساب المواطن يكون حسب التقويم الميلادي وليس بالهجري، فيتم صرف دعم حساب المواطن وإيداعه في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر بالتقويم الميلادي، أما إذا صادف تاريخ إيداع حساب المواطن في أيام العطلات الرسمية يتم تأخير أو تقديم الصرف، فإذا وقع اليوم العاشر في يوم الجمعة يتم تقديمه إلى يوم الخميس، وإذا صادف الصرف يوم السبت يتم تأخيره إلى يوم الأحد.

وعلى الجانب الآخر تزداد عمليات البحث عن موعد صرف حساب المواطن للمسجلين الجدد، فجاء رد برنامج حساب المواطن على هذا الموضوع على النحو التالي:

إذا قام المتقدم بالتسجيل قبل يوم 16 في الشهر الميلادي يتم دخوله ضمن المستفيدين بعد دراسة الأهلية له في الشهر التالي مباشرة.

إذا قام المتقدم بالتسجيل قبل يوم 16 يونيو يتم دراسة أهليته ضمن دفعة أغسطس، ويتم الصرف له في حاله استيفائه لشروط الأهلية والاستحقاق في رواتب شهر أغسطس.

دخول حساب المواطن من النفاذ الموحد

تعد منصة النفاذ الوطني الموحد من المنصات الإلكترونية الرسمية التي تتبع للحكومة السعودية، وتم إطلاق هذه المنصة من أجل توحيد طرق الدخول إلى المواقع الرسمية التي تتبع للوزارات المختلفة من خلال باب الدخول منصة النفاذ الموحد، ومن الخدمات التي تقدمها المنصة التسجيل في برنامج حساب المواطن وتحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ بدون تعقيد وخاصة في حالة فقدان المستفيد لكلمة السر للدخول إلى بوابة حساب المواطن عبر شبكه الإنترنت، ويمكن دخول حساب المواطن عبر النفاذ الموحد من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط موقع حساب المواطن. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول من الواجهة الرئيسية للبرنامج. قم بالنقر على خيار الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور في الحقل المخصص له. وضع رمز التأكد المرسل إليك على رقم الجوال. اضغط على تسجيل الدخول.

رابط تحديث حساب المواطن عن طريق النفاذ الموحد

يبحث الكثيرين من مستفيدي برنامج حساب المواطن عن طريقة تحديث بيانات المستفيدين عبر النفاذ الوطني الموحد، حيث يمكن تغيير بيانات السكن أو بيانات الدخل أو بيانات الاتصال (تغيير رقم الجوال وتغيير البريد الإلكتروني) من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية انقر على تبويب تسجيل الدخول. قم باختيار تبويب الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. إدخال اسم المستخدم في الخانة المخصصة لها ثم إضافة كلمة المرور. إدراج رمز التحقق المرسل من الموقع عبر رقم الجوال. قم بالضغط على خيار تفاصيل الطلب. ينتقل الموقع إلى صفحة أخرى فيها بيانات طلب المستفيد للتسجيل في برنامج حساب المواطن. قم بتحديث البيانات المطلوب تغييرها بالفعل. اضغط على أيقونة حفظ.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق حساب المواطن الجديد، والهدف من وضع هذه الشروط هو ضمان وصول الدعم للمستحقين الفعليين من أصحاب الدخل المحدود والأسر متوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية، وأمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن لهذه الفئات من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها دول العالم، ومن خلال السطور التالية نقدم شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن:

التمتع بالجنسية السعودية والإقامة على الأراضي الحجازية بشكل دائم في مقدمة شروط أهلية حساب المواطن الجديد. إرفاق الهوية الوطنية للمتقدم الكارت العائلي عند التسجيل في الدعم. إدخال كافة البيانات للمتقدم بشكل دقيق لأنها سيتم المطابقة بها مع الجهات ذات الصلة. يجب إدخال بيانات الراتب للمتقدم أو بيانات الدخل الكلي للأسرة المتقدمة بشكل صحيح. يجب ألا يتعدى الدخل الحد المانع للصرف. إدخال بيانات دخل الزوجة إذا كانت موظفة بالإضافة إلى بيانات دخل أفراد الأسرة. إدخال بيانات الدخل الإضافي للأسرة في حاله حصول المستفيد على إعانات أخرى من الدولة. توفر بطاقة أحوال للفئات التالية: موظف الحكومة.

موظف القطاع الخاص.

العاطلين عن العمل. توافر رقم الحساب البنكي للمستفيد، حيث يتطلب الدعم حساب بنكي مفعل لتحويل دفعات الدعم للمستفيد من خلاله. يجب على المستفيد ألا يكون مسجونا في أحد السجون أو في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة للتسجيل والتمتع بكافة خدمات برنامج حساب المواطن. يجب استيفاء كافة الشروط السابقة، وسنقوم بعرض الفئات المستفيدة من الدعم في الفقرة التالية.

الفئات المستحقة للدعم من برنامج حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن المستفيدين والمستحقين للدعم النقدي المقدم من خلال البرنامج، حيث ينقسم المستفيدين إلى رب الأسرة والتابعين له، ومن خلال العرض التالي يمكنكم التعرف على الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن:

التابع: يضم فئة التابعين الشرائح التالية: الأولاد.

الزوجة.

الشخص المعال قانونيا. رب الأسرة: يمكن أن يكون رب الأسرة في حساب المواطن من احد الشرائح التالية: الرجل المتزوج.

الأب المستقل.

الأخ الأكبر.

الفرد المستقل

المرأة إذا كانت: أم مستقلة. زوجة لرجل غير مؤهل.



وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض طريقة تحديث حساب المواطن عبر النفاذ الموحد، كما قمنا بعرض خطوات تسجيل دخول حساب المواطن النفاذ الوطني الموحد، واستعرضنا شروط حساب المواطن للمستفيدين الجدد وموعد صرف حساب المواطن بعد لتسجيل، كما ذكرنا بالتفصيل طريقة ورابط تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر.