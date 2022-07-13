iPhone 14 Pro Max سعر و مواصفات ايفون 14 برو ماكس الجديد لعام 2022 سعر خيالي لن تصدق

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عمر شويل - جدة موعد إصدار آيفون 14 برو ماكس، شركة آبل من أفخم الشركات العالمية وأشهرها والتي تعمل في مجال صناعة الهواتف المحمولة الذكية حيث أنها تصدر الكثير من الموبايلات بشكل مستمر وكان آخر إصدار أصدرته هو جهاز آيفون 14 برو ماكس والذي تم الإعلان عنه على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشركة مما جعل الكثير من الأفراد يتساءلون عن موعد إصداره في الأسواق وما هي أهم مواصفاته؟ وكم يبلغ سعره، وهذه الأشياء تعد من أهم الأمور التي يبحث عنها المشتري قبل شراء أي جهاز محمول أي كان نوعه.

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موعد إصدار آيفون 14 برو ماكس

آيفون 14 برو ماكس آخر إصدار أصدرته شركة آبل التي لم تضع للجهاز ثمن نهائي حتى الآن في السعودية، كما أنها لم تعلن عنه حتى وقتنا هذا إلا أن الخبراء المسؤولون عن إصدار الهواتف الذكية.

قالوا أنه من المحتمل أن يتم نزول آيفون 14 برو ماكس إلى السوق في شهر 9 القادم لعام 2022 حيث يعد هذا الشهر خاص بنزول الإصدارات الحديثة.

أنواع إصدارات هواتف الآيفون 14 iphone

من المحتمل أن تصدر شركة آبل جهاز آيفون 14 في شهر 9 لعام 2022 ومن الإصدارات التي ورد الحديث عنها هذه الإصدارات:

آيفون 14. آيفون 14 الصغير (ميني). آيفون 14 المتوسط (برو). آيفون 14 الكبير (برو ماكس).

سعر آيفون 14 برو ماكس في السعودية والإمارات

لم يتم تحديد ثمن الجهاز النهائي حتى الآن إلا أن الخبراء المتخصصون قد وضعوا بعض الأسعار المتوقعة في كل من السعودية والإمارات والآن سوف نوضحهم في التالي:

من المتوقع أن يكون ثمن جهاز آيفون 14 برو ماكس في السعودية حوالي 5010 ريال سعودي هذا بالنسبة للمساحة 256 جيجا، و5700 ريال سعودي هذا بالنسبة للمساحة 512 جيجا.

من المتوقع أن يكون ثمن جهاز آيفون 14 برو ماكس في السعودية حوالي 4700 درهم إماراتي هذا بالنسبة للمساحة 256 جيجا، و5120 درهم إماراتي هذا بالنسبة للمساحة 512 جيجا.

متى سيكون موعد مؤتمر شركة آبل للإعلان عن آيفون 14 برو ماكس؟

تستعد شركة آبل لإطلاق المؤتمر الخاص بالإعلان عن جهاز آيفون 14 برو ماكس لكي تقوم تفصح بشكل رسمي عن كل ما يتعلق بالجهاز، وقد حددت الرابع عشر من سبتمبر لعام 2022 ليكون موعد المؤتمر الذي سوف يقام في مقر الشركة الرئيسي.