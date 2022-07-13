نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “moed.gov.sy” نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم وزارة التربية نتيجة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم وزارة التربية، أعلنت جميع الكنترولات أنها على وشك أن تتم عمليات المراجعة في نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022 خلال عدة ساعات وتقوم بعدها وزارة التربية السورية بإطلاق نتائج الصف التاسع سوريا 2022 الدورة الأولى عبر بوابة النتائج الامتحانية، حيث تقوم وزارة التربية السورية الآن بتسجيل كشوفات النتائج التي تم الانتهاء منها، وذلك كي ترسل النتيجة إلي لوزير التربية السوري درام طباع ومن ثم التصديق عليها وظهورها على موقع وزارة التربية السورية بوابة النتائج الامتحانية، وللتعرف على نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم الثلاثي عبر روابط مباشرة تابعة لـ موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy تابعونا.

نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية السورية أنه سيتم صدور نتائج التاسع سوريا حسب الاسم الثلاثي عبر موقع وزارة التربية، يوم الاحد القادم الموافق السابع عشر من شهر تموز، حيث أكدت وزارة التربية أن أعمال التصحيح مستمرة منذ بداية الامتحانات كما استمرت خلال فترة أجازة عيد الاضحى المبارك لسرعه إعلان نتائج التعليم الأساسي في سوريا لجميع الطلاب، وتجدر الإشارة إلى أنه بدأت امتحانات نتائج الصف التاسع سوريا 2022 الدورة الاولي ونتائج الاعدادية الشرعية في نهاية شهر جوان واستمرت حتى منتصف شهر حزيران الماضي في جميع المدن السورية.

استخراج نتائج الصف التاسع 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب

يمكن التعرف على نتائج التاسع 2022 من خلال الخطوات التالية:

التوجه أولا إلى: وزارة التربية السورية.

ثم التوجه المباشر إلى “بوابة النتائج”.

نختار”نتائج التاسع 2022 سوريا”.

سوف تتوجه بعدها إلى الصفحة الخاصة ببيانات طالب النتائج.

ولابد من إدخال مايلي: الدورة المسجل بها، الاسم الرباعي، المدينة التي أدى فيها الامتحان، رقم الاكتتاب.

ثم “عرض النتائج”.

عند ظهورها سوف يظهر المجموع الكلي بالإضافة إلى بيان مفصل بكافة درجات كل طالب في جميع المواد.

كما يمكن لطلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي في سوريا كتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب والمدينة وسوف نعرض لكم الدرجات فور صدورها.