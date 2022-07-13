نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم خطوة خطوة لجميع الطلاب في المقال التالي
لقد قامت وزارة التربية والتعليم بسوريا بالإعلان عن نتيجة البكالوريا في سوريا ورفعها على الموقع الخاص بالوزارة، حيث انتظر الطلاب لوقت طويل لحين الانتهاء من عملية التصحيح في كافة المدارس، وبالتالي يستطيع الطلاب التعرف على نتائجهم في الثانوية العامة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ لكلا الشعبتين العلمية والأدبية.
نتيجة البكالوريا في سوريا
إنه في تصريح للسيد محمد عثمان رئيس قسم الامتحانات في دمشق قد أشار إلى سير عملية تصحيح أوراق الامتحانات بطريقة سريعة وجيدة، حيث قد تم الانتهاء من التصحيح لخمسة مواضيع، وبالإضافة إلى ذلك فقد انتهى المصححين من عملية التدقيق اللغوي الخاصة بمواد التعليم الديني والوطني، واللغة العربية، وبمجرد اكتمال تصحيح كافة الموضوعات الأخرى سيتم الإعلان عن ظهور النتائج مباشرة.
الموعد المحدد لإعلان نتيجة البكالوريا ٢٠٢٢
لقد صرحت مصادر مؤكده من داخل وزارة التربية والتعليم السورية انه سوف يتم الاعلان رسميا عن نتائج البكالوريا لعام ٢٠٢٢ للشعبة العلمي، والشعبة الادبي في الايام القليلة القادمة، لكن حتى الآن لا يوجد موعد مؤكد لظهور النتيجة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يوفقوا ولم يجتازوا الامتحانات بنجاح فيمكنهم الإنضمام إلى جلسة إعادة الاختبار.
طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا ٢٠٢٢
لقد اتاحت الوزارة امكانية الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وللحصول على النتيجة يجب إتباع الخطوات الآتية:
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم السورية
- ثم النقر على ايقونة “نتائج الامتحان”.
- ثم تحديد امتحان البكالوريا لعام ٢٠٢٢.
- بعد ذلك نقوم بالنقر على “نتائج البكالوريا”.
- في هذه الخطوة نقوم بتحديد الحصول على النتيجة برقم الاشتراك أو بالاسم.
- بعد ذلك يتطلب تحديد القسم الخاص بالطالب.
- ثم نضغط على “حفظ” ليتم حفظ هذه البيانات المطلوبة.
- اخيرا نقوم بالنقر على ايقونة “عرض النتيجة”.
- باتباع تلك الخطوات البسيطة يمكنكم الاطلاع على نتائج الاختبارات، مع تمنياتنا بدوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
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