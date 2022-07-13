الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم خطوة خطوة لجميع الطلاب

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بسوريا بالإعلان عن نتيجة البكالوريا في سوريا ورفعها على الموقع الخاص بالوزارة، حيث انتظر الطلاب لوقت طويل لحين الانتهاء من عملية التصحيح في كافة المدارس، وبالتالي يستطيع الطلاب التعرف على نتائجهم في الثانوية العامة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ لكلا الشعبتين العلمية والأدبية.

نتيجة البكالوريا في سوريا

إنه في تصريح للسيد محمد عثمان رئيس قسم الامتحانات في دمشق قد أشار إلى سير عملية تصحيح أوراق الامتحانات بطريقة سريعة وجيدة، حيث قد تم الانتهاء من التصحيح لخمسة مواضيع، وبالإضافة إلى ذلك فقد انتهى المصححين من عملية التدقيق اللغوي الخاصة بمواد التعليم الديني والوطني، واللغة العربية، وبمجرد اكتمال تصحيح كافة الموضوعات الأخرى سيتم الإعلان عن ظهور النتائج مباشرة.

الموعد المحدد لإعلان نتيجة البكالوريا ٢٠٢٢

لقد صرحت مصادر مؤكده من داخل وزارة التربية والتعليم السورية انه سوف يتم الاعلان رسميا عن نتائج البكالوريا لعام ٢٠٢٢ للشعبة العلمي، والشعبة الادبي في الايام القليلة القادمة، لكن حتى الآن لا يوجد موعد مؤكد لظهور النتيجة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يوفقوا ولم يجتازوا الامتحانات بنجاح فيمكنهم الإنضمام إلى جلسة إعادة الاختبار.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا ٢٠٢٢

لقد اتاحت الوزارة امكانية الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وللحصول على النتيجة يجب إتباع الخطوات الآتية: