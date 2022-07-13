باسمك ورقم الاكتتاب نتائج التاسع سوريا التعليم الأساسي وزارة التربية السورية “http://moed.gov.sy/”

نتائج التاسع سوريا moed.gov.sy ظهرت عناوين في الفترة الأخيرة حول ظهور نتائج التاسع في سوريا لعام 2022، لذلك يبحث جميع طلاب وطالبات الصف التاسع في سوريا عن موعد ظهور النتيجة النهائية وطريقة الاستعلام عنها بالطريقة الصحيحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوري، وذلك لأنها قد انتهوا مز أداء الامتحانات في جميع المدارس السوري منذ ايام معدودة، وأعلن وزير التربية والتعليم أن النتيجة ستكون عبر الإنترنت من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك لمنع حدوث أي تزاحم داخل المدارس أثناء الاستعلام عن النتيجة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة جميع الطلاب، وهنا سوف نعرض لكم نتائج التاسع بسوريا.د

نتائج التاسع سوريا

أعلن وزير التربية والتعليم السوري أن نتائج الصف التاسع سوريا سوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، لأنه من المعروف أن طلاب وطالبات الصف التاسع بدوا في أداء الامتحانات في يوم 28 الموافق يوم السبت من شهر 5 لعام 2022، واستمرت فتره الامتحانات قرابه الاسبوعين حيث انتهت في يوم الأربعاء الموافق يوم 15 من شهر 5 لنفس العام الدراسي، حيث تمت الامتحان طبقا للتعليمات التي حددتها الوزارة واتباع إجراءات الوقاية.

أكد وزير التربية والتعليم السوري أن النتيجة سوف تظهر في جميع محافظات سوريا عقب الانتهاء من تصحيح كافة اوراق الامتحانات، وتمام رفعها علي الانترنت في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ويجب على أي طالب فور الاستعلام عن النتيجة التوجه إلى المدرسة الخاصة به للحصول على الشهادة الاصلية التي تؤكد نجاح الطالب بتقدير في السنة الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا هي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية من خلال وزارة التربية السورية، بعد ذلك قم بتحديد نتائج التاسع في سوريا لعام 2022، وحدد المحافظة الموجود بها الطالب، ثم ادخل جميع البيانات الخاصة بالطالب من حيث الاسم ورقم الاكتتاب، بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة وانتظر قليلاً، في النهاية سوف يتم عرض النتيجة بكامل الدرجات التي حصل عليها الطالب في السنه الدراسية.