وزير الخارجية الإيطالى: عواقب الحرب فى أوكرانيا قد تستمر على المدى الطويل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو،إن عواقب الحرب فى أوكرانيا من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل .

وأضاف الوزير- في كلمته خلال افتتاح الدورة 23 لمعرض تريينالي ميلانو الدولي،اليوم الأربعاء-،وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية،أن عودة الحرب على الأراضي الأوروبية، التي لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل بضعة أشهر، وعواقبها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية الخطيرة، لها تداعيات على المجتمع الدولي بأسره، ونتوقع في جميع الاحوال استمرارها على المدى الطويل أيضاً .

وأشار إلى أن هذه المناسبة تكتسي أهمية أكبر على ضوء التغييرات العميقة التي مرت بها السنوات الثلاث الماضية، منذ دورة عام 2019. واليوم حدثت هذه الأزمة الخطيرة للغاية الناجمة عن العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا، وفي ظل حالة الطوارئ الوبائية.