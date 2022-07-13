أمريكا وإسرائيل تتفقان على إطلاق الحوار الاستراتيجى بشأن التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان بثه على موقعه الإلكترونى، إن بايدن ولابيد أكدا مجددا التزامهما بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة من خلال إطلاق الحوار الاستراتيجى الجديد رفيع المستوى بشأن التكنولوجيا، والمكلف بإنشاء شراكة تكنولوجية أمريكية - إسرائيلية بشأن التقنيات الحاسمة والناشئة والحلول للتحديات العالمية مثل التأهب للأوبئة وتغير المناخ وتنفيذ الذكاء الصناعى والنظم البيئية التكنولوجية الموثوقة، كما سيعزز الحوار آليات التعاون القائمة بين البلدين.

وتعهد البيت الأبيض فى بيانه بالعمل على تعزيز النظم البيئية للابتكار المتبادل وتعميق المشاركات الثنائية ودفع التقنيات الحاسمة والناشئة وحمايتها والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدى للتحديات الجيوستراتيجية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الحوار الاستراتيجى الجديد سيعمل على دفع وتسهيل حوار ثنائى رفيع المستوى بين الوكالات بقيادة مجلسى الأمن القومى لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل لزيادة التعاون فى تعزيز وحماية التقنيات المهمة والناشئة فى المجالات ذات الاهتمام العالمى.

وذكر البيان أنه من المقرر أن ينعقد الحوار الاستراتيجى حول التكنولوجيا سنويا بالتناوب بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيُعقد الاجتماع الأول فى إسرائيل فى خريف العام الجارى 2022 لمناقشة تطوير مشروعات محددة فى مجالات التعاون المذكورة.

وأكدت الولايات المتحدة وإسرائيل التزامهما بتوسيع نطاق التعاون الثنائى ليشمل مجالات أخرى، وبدء برنامج تبادل فى علوم المعلومات الكمية حتى تتمكنا من مواجهة تحديات التكنولوجيا الاستراتيجية بشكل مشترك والسعى لتحقيق أهدافهما المشتركة.