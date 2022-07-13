المفوضية الأوروبية تقدم إرشادات جديدة بشأن عبور البضائع من روسيا

وذكرت المفوضية -فى بيان صحفى نشرته على موقعها الرسمى فى هذا الشأن- أن هذه الإرشادات تؤكد أن عبور البضائع الخاضعة للعقوبات برًا مع المشغلين الروس غير مسموح به بموجب تدابير الاتحاد الأوروبى، ولكن لا يوجد مثل هذا الحظر المماثل على النقل بالسكك الحديدية، بشرط عدم المساس بالتزام الدول الأعضاء بأداء ضوابط فعالة.
فى حين يجب على الدول الأعضاء التحقق مما إذا كانت أحجام العبور لا تزال ضمن المتوسطات التاريخية للسنوات الثلاث الماضية، لا سيما ما يعكس الطلب الحقيقى على السلع الأساسية، وأنه لا توجد تدفقات أو أنماط تجارية غير عادية يمكن أن تؤدى إلى التحايل.
كما يُحظر عبور السلع والتكنولوجيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للعقوبات تمامًا فى أى حال - بغض النظر عن طريقة النقل.
وأضاف البيان أن الغرض من نص اليوم هو تحديد القواعد المعمول بها والتذكير بأن الدول الأعضاء ملزمة بمنع جميع الأشكال الممكنة للتحايل على التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبى.
وفى ضوء ذلك، أكدت المفوضية، فى بيانها، أهمية مراقبة التدفقات التجارية ثنائية الاتجاه بين روسيا وكالينينجراد أوبلاست لضمان عدم دخول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبى.
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